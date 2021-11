Henk de Jong: ‘We moesten wel winnen, want Ajax moet niet verder uitlopen’

Zaterdag, 27 november 2021 om 09:32 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:02

SC Cambuur boekte vrijdagavond bij NEC de vierde competitiezege op rij: een clubrecord in de Eredivisie. In Nijmegen eindigde het duel tussen de twee gepromoveerde clubs in 2-3. Daardoor is Cambuur naar de vierde plaats op de ranglijst van de Eredivisie geklommen, al is dat voor Henk de Jong geen reden voor een feestje.

“We moeten gewoon rustig blijven. Wedstrijd tot wedstrijd. We staan vierde, dat is nog nooit gebeurd denk ik. We moeten nog tien punten halen, dan gaan we in de polonaise”, benadrukte de trainer van Cambuur in gesprek met ESPN. "We hebben gewonnen. En we moesten ook winnen, want Ajax moet niet verder uitlopen. We lopen in, alleen op doelsaldo moeten we nog wat inlopen", zei hij met een glimlach.

Henk de Jong is erg blij met de zege van @SCCambuurLwd, in meerdere opzichten:



"We moesten ook winnen, Ajax moet niet verder uitlopen..." ???? pic.twitter.com/Vnppw5toU1 — ESPN NL (@ESPNnl) November 26, 2021

Cambuur stond halverwege nog op een 2-1 achterstand in Nijmegen, maar draaide het na rust om. De noorderlingen hadden niets te klagen over de ruststand. "We kunnen na een kwartier met 3-0 achter staan. We hebben geluk dat het 2-1 staat bij rust, toen kon ik ze in de rust op hun flikker geven. We moesten veel fanatieker spelen. En toen draaiden we het om op karakter."

Cambuur staat op de ranglijst alleen nog onder de traditionele top drie: Ajax, PSV en Feyenoord. Met 24 punten uit de eerste 14 duels is de Friese club de best presterende promovendus sinds Vitesse in 1989/90.