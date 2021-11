Inval bij Juventus wegens gerommel met transferwaardes sinds 2019

Zaterdag, 27 november 2021 om 09:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:15

Juventus heeft bezoek gehad van opsporingsdiensten. In opdracht van justitie werden kantoren van de Italiaanse topclub in Turijn en Milaan doorzocht. De werkgever van Matthijs de Ligt zou tussen 2019 en 2021 hebben gerommeld met de transferwaardes van spelers, om zo in financieel opzicht de balans op orde te krijgen.

Voorzitter Andrea Agnelli, vicevoorzitter Pavel Nedved en voormalig technisch directeur Fabio Paratici, nu in dienst van Tottenham Hotspur, zijn de verdachten in de zaak. Het beursgenoteerde Juventus zou de afgelopen jaren niet alleen bewust de transferwaarde van bepaalde spelers hoger hebben ingeschaald, maar ook facturen hebben uitgegeven voor niet-bestaande transacties.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens justitie gaat het in totaal om ongeveer vijftig miljoen euro aan verdachte geldbewegingen. Een van de 42 deals die volgens La Gazzetta dello Sport nadrukkelijk onderzocht wordt, is het akkoord van Juventus met Barcelona over de transfers van Miralem Pjanic en Arthur Melo. De Braziliaan vertrok voor 72 miljoen euro naar Juventus, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 82 miljoen euro. Pjanic bewandelde voor 60 miljoen euro de omgekeerde weg, bonussen kunnen dat bedrag doen oplopen tot 65 miljoen euro.

Een boekhoudkundige truc was de reden van de constructie. Barcelona en Juventus konden richting het einde van het boekjaar mooie cijfers schrijven met tientallen miljoenen aan transferinkomsten. Uiteraard met het oog op de Financial Fair Play-regels. De geschatte boekwaarde van Pjanic was vlak voor de deal echter nog maar circa tien miljoen euro. De waarde van Arthur ‘in de boeken’ was ongeveer twintig miljoen euro. De flinke nettowinst was boekhoudkundig uiterst welkom voor beide clubs en veel aantrekkelijker dan een ruildeal en circa twaalf miljoen euro extra inleg van Juventus.

Juventus deed al eens eerder zo’n opmerkelijke dubbele transfer, met enerzijds João Cancelo die naar Manchester City trok en anderzijds Danilo die in Turijn tekende. Ook deze transfer wordt onder de loep genomen. Het op korte termijn oppoetsen van de jaarcijfers is dan ook een van de redenen van de inval. De opsporingsdiensten hebben op diverse kantoren van Juventus documenten in beslag genomen. De club heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen en het onderzoek. Juventus speelt zaterdagavond om 18.00 uur in de Serie A een thuiswedstrijd tegen Atalanta.