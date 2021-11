Ronaldo wil Messi maar op één gebied voorbij voordat hij stopt

Zaterdag, 27 november 2021 om 08:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:03

Pascal Ferré weet wie maandag de Ballon d’Or wint, maar hij is niet van plan om het te vertellen. Er zijn maar twee mensen op de wereld die op de hoogte zijn van een van de best bewaarde voetbalgeheimen ter wereld: de hoofdredacteur van France Football, het tijdschrift dat de award voor de beste voetballer ter wereld uitreikt, en zijn assistent. Voor het geval Ferré iets overkomt. “Stel dat ik een ongeluk zou krijgen. Dan moet de Ballon d’Or nog steeds worden uitgereikt”, vertelt de journalist in The New York Times.

“Het is het zesde jaar dat ik hier verantwoordelijk voor ben. Ik heb tot dusver nog geen enkele fout gemaakt.” Ferré wordt naar eigen zeggen gebeld door tal van bestuurders, zaakwaarnemers en zelfs ‘s werelds beste voetballers zodra de datum in zicht komt. Allemaal met hetzelfde doel. Maar zijn lippen blijven gesloten. “Ik wil niet liegen. Maar ik vertel ze dat ik de naam niet kan vertellen omdat de winnaars het zelf nog niet eens weten. En dat het niet eerlijk zou zijn om het op een dergelijke manier te weten te komen.”

Ferré brengt de winnaars van de diverse trofeeën pas enkele dagen van tevoren op de hoogte, om er zeker van te zijn dat ze weten hoe de ceremonie zal verlopen. Dat is pas het moment dat het geheim uit de handen van de Fransman glipt. “Het heeft iets paranoïsch.” De winnaar van de Ballon d'Or wordt bepaald door een stemming. France Football stelt eerst een shortlist van 30 spelers samen. “Bij de mannen zullen 20 tot 22 spelers voor iedereen wel duidelijk zijn. We discussiëren over de resterende 8 tot 10 spelers. De vergaderingen kunnen twee tot drie uur duren, omdat we willen dat iedereen trots is op de lijst. Het is niet de lijst van de baas. En we willen niemand vergeten. We kijken gezamenlijk duizend wedstrijden of meer per jaar. Het is een serieuze aangelegenheid als je op die lijst staat.”

Een selectie van journalisten - één uit ieder FIFA-voetballand - bepaalt vervolgens samen met de bondscoaches en aanvoerders van nationale ploegen de winnaar. Aan de journalisten, spelers en bondscoaches wordt gevraagd om een top vijf te kiezen uit de dertig namen van de shortlist, op basis van iemands individuele en collectieve prestaties in het afgelopen jaar, kwaliteit van de speler en met inachtname van de carrière van de speler. De nummer één van een panellid ontvangt zes punten, de nummer twee vijf punten, enzovoorts. Uiteindelijk volgt een algehele ranglijst. Dit gebeurt allemaal via een zogeheten private email server. Het is zelfs zo geheim dat Ferré er geen informatie over wil geven. Zelfs medewerkers van France Football krijgen niks mee. Alleen de hoofdredacteur en zijn assistent.

“We zijn erg zorgvuldig. De winnaar van de Ballon d’Or is een groot geheim. Ik denk dat er op sportgebied geen vergelijkbare situatie is.” De trofee betekent veel voor voetballers. “Luka Modric huilde als een kind toen ik hem belde”, verzekert Ferré over het gesprek met de middenvelder van Real Madrid in 2018. “Het is net Kerst voor ze. Het is de enige kans in een teamsport om iets zelf te kunnen vieren.” Het zorgt ook voor rivaliteit. Bijvoorbeeld tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, die de trofee respectievelijk zes en vijf keer wonnen. “Ronaldo heeft maar één ambitie en dat is een punt achter zijn loopbaan zetten met meer Ballon d’Ors dan Messi. En ik weet dat omdat hij dat tegen mij heeft verteld.”

De Ballon d’Or is voor vrijwel elke voetballer het summum. “Het heeft niets met geld te maken. Het is een trofee. Als je die hebt, heb je een plek in de geschiedenis. Kijk naar de statistieken van Messi en Ronaldo. Ze scoren altijd veel in september en oktober, als ze weten dat er gestemd wordt. Dat is geen toeval.” De verwachting is dat Messi maandag de Ballon d’Or wint. In 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 en 2019 ging de aanvaller van Paris Saint-Germain en het nationale elftal van Argentinië ook al met de Ballon d'Or aan de haal. In 2020 werd de prijs overigens niet uitgereikt vanwege de coronacrisis.

Naast dertig mannen zijn er ook twintig vrouwen geselecteerd voor de Ballon d'Or. De organisatie gaat verder op zoek naar een opvolger van Matthijs de Ligt, die in 2019 de Kopa Trophy voor Beste Speler onder de 21 jaar won. Ook de Yashin Trophy voor Beste Doelman wordt weer uitgereikt. Twee jaar geleden won Alisson Becker van Liverpool de prijs. Het Ballon d'Or-gala wordt gehouden in Parijs.