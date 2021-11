Is Ajax straks dief van eigen portemonnee? ‘Ze tekenen dan toch niet bij’

André Onana leek op 31 januari van dit jaar tegen AZ zijn laatste wedstrijd voor Ajax te hebben gespeeld. De doelman weigerde bij te tekenen, een zomerse transfer bleef ook uit en hij zat een dopingschorsing uit. Toch maakte Onana ondanks een aflopend contract afgelopen woensdag tegen Besiktas in de Champions League zijn rentree onder de lat en Erik ten Hag noemde het opstellen van Kameroener ‘het beste voor Ajax’. De vraag is of dit uit zakelijk oogpunt ook verstandig is, daar Ajax met andere contractsituaties in de maag zit.

Het contract van Noussair Mazraoui loopt over ruim een half jaar ten einde en de verbintenis van Ryan Gravenberch eindigt medio 2023. De onderhandelingen over een langere samenwerking tussen club een speler verlopen stroef. Het is een hoofdpijndossier dat vooral bij topclubs tot de nodige spanning tussen technische staf en bestuurders kan leiden, daar er zowel sportieve als zakelijke belangen op het spel staan.

“Wordt een club geleid door een voetbalman of door een financieel gedreven persoon? De voetbalman droomt stiekem van het winnen van de Champions League en zet daar alles voor aan de kant”, vertelt Jan van Halst zaterdag in het Algemeen Dagblad. De analyticus en voormalig bestuurder stelt dat het zakelijke ondergeschikt is als een trainer denkt die droom te kunnen verwezenlijken met Onana. “Ik vind dat goed. Voetbal moet altijd leidend zijn, ondanks dat je daarmee soms een precedent schept voor andere spelers.”

Een zaakwaarnemer die niet met naam genoemd wil worden wijst erop dat een trainer de beste spelers wil opstellen. “Wel is het zo dat je het misschien moet laten afhangen van welke speler het betreft.” Het motto 'teken je niet, dan speel je niet' kan andere spelers ertoe bewegen om toch bij te tekenen, maar met het opstellen van Onana lijkt Ajax tegelijkertijd mogelijk ook vrij baan te geven aan Mazraoui en Gravenberch. “Als ze niet bij willen tekenen, doen ze dat toch niet. Als een trainer dan een sterk alternatief heeft voor jouw positie, kiest hij daarvoor. Dat is de consequentie”, zegt Van Halst.

Van Halst vindt dat er ook ‘flexibiliteit in beleid moet zijn’. De anonieme zaakwaarnemer stelt dat prestaties ‘veel compenseren, zo niet alle misgelopen gelden uit transfers’. “Ik vind wel dat je als Overmars zijnde ook moet kijken om wie het gaat. Bij een speler die zijn sporen al heeft verdiend en ervaring meebrengt, kun je je volgens mij minder hard opstellen dan bij een groot talent dat je zo'n vijftig miljoen kan opleveren. Voor hem komt een plek op de bank harder aan. Doe je dat niet, dan kun je je hand ook overspelen.”