Valentijn Driessen: ‘Ajax maakt nu echt werk van vervanger voor Haller’

Vrijdag, 26 november 2021 om 23:16 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:30

Ajax maakt werk van de komst van Brian Bobbey, zo weet Valentijn Driessen. De Amsterdammers willen de spits van RB Leipzig komende transferperiode graag huren om het gemis van eerste spits Sébastien Haller op te vangen, die naar alle waarschijnlijkheid uitkomt op de Afrika Cup. Ook zou Ajax volgens Driessen bezig zijn David Neres te verkopen en Steven Bergwijn binnen te halen als diens vervanger.

Haller steekt in bloedvorm en zat al bij de nationale selectie van Ivoorkust voor de afgelopen WK-kwalificatieduels met Mozambique (13 november) en Kameroen (16 november). Een uitverkiezing voor de Afrika Cup, die in januari 2022 plaatsvindt, lijkt dus zeer aannemelijk. Driessen betoogt bij Veronica Inside dat Ajax geen waardige vervanger heeft voor Haller. “Feyenoord heeft Cyriel Dessers, PSV heeft Carlos Vinícius, maar Ajax heeft gewoon niemand. Ja, Danilo, maar die slaagde zelfs niet bij Twente. Dus die moeten een andere spits.”

Driessen haalt daarop Brobbey aan. “Ze zijn met hem bezig, ze willen hem heel graag hebben.” De jonge spits maakte afgelopen zomer na lang contractgesteggel transfervrij de overstap naar RB Leipzig, waar hij echter vooral de bank warm houdt. Brobbey speelde vooralsnog acht wedstrijden voor de Duitsers en wist daarin nog niet te scoren. Afgelopen woensdag verdiende hij wel zijn eerste basisplaats, in het gewonnen Champions League-duel met Club Brugge (0-5).

Ajax heeft echter nog meer selectiemutaties op het oog, aldus Driessen. “Ze willen graag Neres verkopen in de winter en ze zijn ook bezig om Bergwijn binnen te halen. Als onze vriend Neres weggaat, moet je natuurlijk een vervanger hebben. En Bergwijn komt nauwelijks aan de bak bij Tottenham.” Tafelgenoot René van der Gijp ziet het slijten van Neres echter somber in. “Die gaat niemand kopen. Ja, verhuren met optie tot koop. En dan bidden dat-ie het goed doet.” Driessen kan zich wel in die woorden vinden. “Sinds hij geblesseerd is geweest is het helemaal niks meer met hem.”