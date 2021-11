Analisten van Veronica Inside zijn volledig eensgezind over Onana

Vrijdag, 26 november 2021 om 22:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:42

André Onana heeft woensdagavond een meer dan uitstekende indruk gemaakt op de analisten van Veronica Inside. Johan Derksen, René van der Gijp en Valentijn Driessen zijn het erover eens dat de 25-jarige doelman vanaf nu onder de lat moeten blijven staan bij Ajax. "Nee, ik was totaal niet verbaasd dat Erik ten Hag hem opstelde", aldus Driessen. "Wat een keeper, zeg!"

Ook Derksen prijst Ten Hag voor de basisplaats van Onana tegen Besiktas (1-2 winst). "Heel verstandig, heel professioneel", aldus Derksen. "Hij is ongeveer drie keer zo goed als zijn vervanger (Remko Pasveer, red.) en het gaat om geld. Ze hebben nu zeventig miljoen euro in het laatje (prijzengeld in de Champions League, red.), als ze verder komen stroomt het geld binnen. Dan heb je er toch schijt aan wat er met die man is gebeurd in het verleden?"

Onana heeft aangegeven na het seizoen transfervrij te vertrekken. Waarschijnlijk gaat de Kameroener naar Internazionale, al wil hij daar nog niets over kwijt. Voor Derksen telt dat echter niet mee. "Hij staat onder contract bij Ajax, hij wordt betaald: opstellen", aldus de analist. "En toch niet het risico lopen dat je met Pasveer uitgeschakeld wordt? Die heeft het hartstikke goed gedaan, maar geen enkele garantie dat hij dat blijft doen."

Driessen vindt ook dat Pasveer uit het doel moet worden gehaald. "Als het één keer fout gaat in die knock-outfase lig je er gelijk uit. Je kan wel wachten totdat hij een fout maakt, maar Onana is gewoon een topkeeper." Derksen haakt daar op in en zegt: "Je hebt de keuze tussen een wereldtopper en een veteraan met veel ervaring. Nou, dan pak je toch die wereldtopper."

Het viel Van der Gijp tot slot op dat Onana goed wordt opgevangen door zijn ploeggenoten. "Wat ik het belangrijkst vond was dat wel heel veel spelers bij Ajax blij zijn met die jongen", aldus Van der Gijp. "Je zag toen ze na afloop stonden in de middencirkel wel dat ze hem allemaal heel aardig vinden. Ze omhelsden hem allemaal. Toen dacht ik: als die spelersgroep er ook helemaal achter staat, tja..."