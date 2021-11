Ünüvar en Rasmussen pijnigen De Graafschap; Kishna flikt het na 2217 dagen

Vrijdag, 26 november 2021 om 22:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:16

Jong Ajax heeft vrijdagavond een verrassende en knappe overwinning geboekt bij De Graafschap. Naci Ünüvar, Christian Rasmussen en Ar'Jany Martha brachten de zege binnen: 1-3. Daarmee neemt Jong Ajax de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie over van De Graafschap, dat afdaalt naar plek vijf. De koplopers FC Volendam en Excelsior wonnen hun wedstrijd en lopen dus weg bij de Doetinchemmers. Verder haalde ADO Den Haag hard uit tegen FC Dordrecht (5-1). Ricardo Kishna maakte in dat duel zijn eerste officiële doelpunt in 2217 dagen. Het was meer dan zes jaar geleden dat de ex-Ajacied scoorde voor Lazio.

De Graafschap - Jong Ajax 1-3

Na een prachtig eerbetoon voor de deze week overleden Simon Kistemaker bracht De Graafschap de wedstrijd in gang. In de openingsfase kwam de thuisploeg er totaal niet aan te pas en Naci Ünüvar zette Jong Ajax in de 24ste minuut op voorsprong. De linkeraanvaller werd weggestoken door Kian Fitz-Jim, kapte Hidde Jurjus met een fraaie voetbeweging uit en schoot rustig binnen: 0-1. Reinier Robbemond greep hard in en wisselde al in de eerste helft twee keer. Dat hielp, want De Graafschap kwam op slag van rust op gelijke hoogte via Joey Konings. De spits kroop voor zijn directe tegenstander en kon van dichtbij een lage voorzet intikken: 1-1. In de tweede helft drong De Graafschap enorm aan, maar het waren de Amsterdammers die in de slotfase toesloegen. Christian Rasmussen werd gelanceerd door Martha en schoof de bal beheerst achter Jurjus: 1-2. Martha maakte er zelf 1-3 van door van rechts naar binnen te komen en hard de verre hoek te treffen: 1-3.

ADO Den Haag - FC Dordrecht 5-1

ADO Den Haag maakte al in de eerste helft korte metten met FC Dordrecht. Sem Steijn kopte vroeg in het duel binnen uit voorzet van rechts Vicente Besuijen: 1-0. Daarna leek Ricardo Kishna de bal te verspelen in zijn dribbel, maar de aanvaller kwam lucky voorbij zijn tegenstander en prikte de bal vervolgens beheerst in de verre hoek: 2-0. Thomas Verheydt tikte even later de 3-0 binnen na een lage voorzet van Besuijen: 3-0. Op slag van rust maakte Steijn er 4-0 van door de bal handig over de inglijdende doelman Liam Bossin te stiften. Na rust was het spel van ADO minder sprankelend, al viel een kwartier voor tijd wel de vijfde treffer. Steijn tekende voor een hattrick door een vrije trap schitterend binnen te schieten: 5-0. Dordrecht deed wat terug via Tim Holscher, die profiteerde van een schitterend hakje van Stijn Meijer: 5-1.

FC Volendam – FC Den Bosch 3-0

De koploper maakte afgelopen maandag eindelijk een einde aan een reeks van drie wedstrijden zonder zege, maar werd aanvankelijk overlopen door de bezoekers. Bossche vleugelspelers Soufyan Ahannach en Roy Kuijpers zetten Filip Stankovic aan het werk, voordat toch de thuisploeg op voorsprong kwam. Een fraaie steekbal van Robert Mühren werd opgepikt door Gaetano Oristiano en de huurling van Internazionale schoot bekeken raaak. Een kwartier na rust deed Mühren zelf een duit in het zakje. De bal kwam met geluk voor zijn voeten en de spits ramde de 2-0 binnen. Twintig minuten van tijd maakte Mühren ook nog zijn tweede, door geheel vrijstaand binnen te schieten uit een voorzet van Daryl van Mieghem.

Excelsior - Jong FC Utrecht 2-1

Een handige actie van Eros Maddy leverde Jong FC Utrecht na twintig minuten de voorsprong op. De spits draaide in zijn aanname weg bij zijn tegenstander en maakte het van dichtbij bekeken af: 0-1. Excelsior kwam na ruim een half uur dicht bij de gelijkmaker, maar de kopbal van Redouan El Yaakoubi belandde op de bovenkant van de lat, en stuitte wonderbaarlijk genoeg nóg een keer op de lat. Vlak na rust kwamen de Kralingers terug in de wedstrijd. Het voorbereidende werk was van Reuven Niemeijer, wiens schot half gekraakt werd. Thijs Dallinga reageerde alert en gleed van dichtbij binnen: 1-1. Excelsior ging op jacht naar de winnende treffer en een streep van Brandon Ormonde-Ottewill ging nét naast het doel. Negen minuten voor tijd viel de bevrijdende goal dankzij Marouan Azarkan, die met een vallende kopbal scoorde: 2-1. In de slotfase haakte Dallinga na een contactmoment geblesseerd af bij Excelsior.

MVV Maastricht - Jong PSV 1-2

Het eerste gevaar in de wedstrijd kwam van Jong PSV'er Simon Colyn, die een vrije trap op de lat pegelde. Kort daarna dacht Mitchy Ntelo aan de overzijde te scoren, maar de bal werd op het laatste moment van de lijn gehaald. Vlak voor rust slaagde de spits van MVV daar alsnog in. Dat was te danken aan Mart Remans, die de bal doorkopte naar de tweede paal, waar Ntelo de bal alleen op het hoofd hoefde te laten vallen: 1-0. Jong PSV wist de wedstrijd na rust volledig te kantelen. Mathijs Tielemans kapte in de 51ste minuut naar zijn linkerbeen en plaatste de bal vanaf de rand van het strafschopgebied binnen: 1-1. Een kwartier voor tijd scoorden de Eindhovenaren opnieuw. Johan Bakayoko dribbelde van rechts naar binnen en legde de bal schitterend in de verre hoek: 1-2.

FC Eindhoven - Jong AZ 1-0

Negentien seconden had Joey Sleegers nodig om de openingstreffer op het scorebord te zetten. De aanvaller kopte binnen uit een voorzet van Barnabás Rácz: 1-0. Sleegers was ook daarna met afstand de gevaarlijkste man op het veld. De linksbuiten snelde onder meer moeiteloos langs Richard Sedlacek, maar stuitte daarna op doelman Sem Westerveld. Twintig minuten voor tijd redde de keeper van Jong AZ ook op een kopbal van Jort van der Sande. Jelle Duin probeerde het namens de Alkmaarders met een volley, die gepakt werd door Nigel Bertrams. Twee minuten voor tijd kwam Maarten Peijnenburg nog dicht bij de 2-0, maar zijn kopbal werd gekeerd door Westerveld.

TOP Oss – Telstar 1-1

In het eerste halfuur was er geen echte betere ploeg aan te wijzen; de openingstreffer kwam uit het niets. Na een pass van Rick Stuy van den Herik besloot Ossche buitenspeler Jearl Margaritha maar eens uit te halen en zag zijn schot in de verre hoek eindigen: 1-0. Het was een welkom doelpunt voor de ploeg van Bob Peeters zich voor de wedstrijd op een negentiende plaats zag staan. Toch kwam Telstar vlak na rust langszij. Cas Dijkstra ontving de bal op de rand van het zestienmetergebied en krulde prachtig raak in de linkerkruising. De wedstrijd keerde daarna terug naar het tempo van daarvoor; gescoord werd er niet meer.

Roda JC Kerkrade – VVV-Venlo 0-0

Het Limburgse onderonsje had 24 minuten nodig om de kijker wakker te schudden. Roda-middenvelder Patrick Pflücke liet de paal van het vijandelijke doel trillen met zijn poging. Echte grote kansen bleven uit en zowel Jurgen Streppel en Jos Luhukay zullen meer hebben geëist van hun elftallen. In de tweede helft was het spelbeeld grotendeels hetzelfde, uitgezonderd op een grote kans voor Angelo Cijntje tien minuten voor rust. De wedstrijd bleef echter overwegend matig en verdiende dan ook geen doelpunt.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 17 11 5 1 21 38 2 Excelsior 17 11 2 4 19 35 3 Jong Ajax 17 10 2 5 12 32 4 FC Emmen 16 9 3 4 11 30 5 De Graafschap 17 9 3 5 8 30 6 ADO Den Haag 17 11 2 4 17 29 7 FC Eindhoven 17 9 2 6 8 29 8 FC Den Bosch 17 8 1 8 -6 25 9 Roda JC Kerkrade 16 6 5 5 6 23 10 Jong PSV 17 6 4 7 -1 22 11 MVV Maastricht 16 7 0 9 -16 21 12 Jong AZ 17 6 3 8 -3 21 13 NAC Breda 16 5 5 6 2 20 14 VVV-Venlo 17 6 2 9 -5 20 15 Jong FC Utrecht 17 5 4 8 -5 19 16 Telstar 17 4 6 7 -15 18 17 Helmond Sport 16 4 3 9 -12 15 18 Almere City FC 16 3 4 9 -8 13 19 TOP Oss 17 3 4 10 -11 13 20 FC Dordrecht 17 2 4 11 -22 10