Cambuur rukt op naar plek vier; Barreto schiet record Van Persie uit de boeken

Vrijdag, 26 november 2021 om 21:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:10

SC Cambuur heeft vrijdagavond een knappe overwinning geboekt in de middenmoot van de Eredivisie. De Leeuwarders wisten een 2-1 achterstand tegen mede-promovendus NEC om te buigen in een 2-3 zege. De ploeg van Henk de Jong stijgt daardoor naar plek vier op de Eredivisie-ranglijst; NEC moet genoegen nemen met een achtste plek. Édgar Barreto maakte voor NEC zijn eerste doelpunt in de Eredivisie sinds 14 jaar en 261 dagen.

De kijker thuis werd vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Rob Dieperink verwend. In minuut vier kreeg de thuisploeg meteen een reuzekans. Bart van Rooij kon vrij uithalen in het strafschopgebied, maar zag zijn schot geblokt worden. Amper een minuut later faalde aan de overkant ook Issa Kallon in zijn afronding. De Nijmegenaren namen vervolgens het initiatief. Cambuur-doelman Sonny Stevens werd tweemaal getest door Ali Akman, maar zag juist zijn ploeg op voorsprong komen. Een hoge voorzet van links werd uitstekend teruggekopt door Nick Doodeman en Jamie Jacobs had het voor het inschieten: 1-0. De middenvelder tekende daarmee voor zijn vijfde treffer van het lopende seizoen.

?????? Een schitterend moment: Edgar Barreto viert zijn eerste Eredivisie-treffer sinds 2007 met ???????? ????????! pic.twitter.com/MqGEfUfe6e — ESPN NL (@ESPNnl) November 26, 2021

De voorsprong van Cambuur was efficiënt te noemen; buiten het schot van Kallon hadden de Leeuwarders verder nog weinig gecreëerd. NEC zocht meteen weer de aanval en kreeg na een halfuur spelen eindelijk loon naar werken. Lasse Schöne mocht aanleggen voor een corner en legde deze panklaar op het hoofd van collega-routinier Barreto. De 37-jarige Paraguayaan stuurde de bal perfect naar de verre kruising: 1-1. Het betekende de eerste Eredivisie-goal voor Barreto sinds 10 maart 2007, toen hij namens dezelfde club het net vond tegen Sparta Rotterdam. De middenvelder nam zo met 14 jaar en 261 dagen het record over van Robin van Persie, die bij zijn terugkeer bij Feyenoord in 2018 na 13 jaar en 358 dagen het net wist te vinden.

Het record was daar, de voorsprong volgde niet veel later. Erik Schouten waande Akman in buitenspelpositie, maar de spits van NEC werd niet teruggefloten. De Turk kon daardoor ongehinderd langs Stevens tikken voor de 2-1. Tot de rust gebeurde er verder weinig. Cambuur putte kracht uit de pauze en kwam sterk uit de startblokken in het tweede bedrijf. Spits Robert Uldrikis maakte het de stoppers van de thuisploeg al een aantal keer lastig voordat hij voor de gelijkmaker tekende. In de 52ste minuut tikte Matthijs Branderhorst een vrije trap van Robert Maulun voor de voeten van de Let, die geen seconde twijfelde: 2-2. Het werd zelfs nog erger voor de Nijmegenaren.

Invaller Michael Breij testte Branderhorst van grote afstand en wéér liet de doelman los. Alex Bangura was ditmaal de uitverkorene om de ploeg van Henk de Jong weer op voorsprong te schieten: 2-3. Verandering kwam er niet meer op het scorebord en zodoende meldt Cambuur zich in de subtop van de Eredivisie. Het is voor het eerst in de clubgeschiedenis dat de Leeuwarders vier wedstrijden op rij winnen in de hoogste Nederlandse competitie.