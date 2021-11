‘Ajax zei tegen hem: ‘Ja, maar jij bent niet hetzelfde waard als Hakim Ziyech’’

Vrijdag, 26 november 2021 om 20:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:28

Mike Verweij verwacht dat Noussair Mazraoui komende zomer vertrekt bij Ajax. De rechtsback loopt aan het eind van dit seizoen uit zijn contract bij de Amsterdammers en onderhandelingen over verlenging lopen al geruime tijd spaak. Verweij onthult dat Mazraoui in het verleden zelfs hetzelfde salaris als toenmalig ploeggenoot Hakim Ziyech verlangde.

De clubwatcher van Ajax openbaart in de podcast Kick-Off van De Telegraaf een geschiedenis van de contractonderhandelingen. “Mazraoui had aanvankelijk dezelfde zaakwaarnemer als Ziyech (Mustapha Nakli, red.). Dus wilde hij ook ongeveer hetzelfde verdienen. Toen zei Ajax: ‘Maar jij bent geen vijf miljoen per jaar waard. En geen vier. En geen drie.’” De rechtsback van de Amsterdammers brak onlangs met Nakli en stapte over naar Mino Raiola, zo wist Verweij te melden begin september.

Verweij zou er Ajax zijnde alles aan doen om Mazraoui binnenboord te houden. “Ik denk dat ze er heel verstandig aan doen door hem een goed salaris te geven. Als je hem langer kunt binden, heeft hij restwaarde. Het is nog een jonge speler (24 jaar, red.). Hij heeft door blessures in het verleden minder gespeeld dan hem lief was. Dan Ajax lief was. Dat salaris krijg je uiteindelijk wel terug, anders loopt hij nu transfervrij de deur uit.”

Mazraoui zelf liet recentelijk in het programma Bij Andy in de Auto weten dat hij nog steeds ‘volop in gesprek’ is met de club, maar dat het bereiken van een akkoord over verlenging ‘moeilijker wordt’ naarmate de tijd vordert. Ook gaf hij aan directeur voetbalzaken Marc Overmars aan 'open te staan voor een vertrek'. Naar verluidt staat de Marokkaans international in de nadrukkelijke belangstelling van onder meer Arsenal, Manchester City en Napoli.