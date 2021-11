Barcelona is persoonlijk akkoord met beoogde eerste winterse versterking

Vrijdag, 26 november 2021 om 19:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:18

Barcelona richt zijn pijlen de komende winterse transferperiode als eerst op Ferran Torres. De Catalanen hebben afgelopen dinsdag een persoonlijk akkoord bereikt met de 21-jarige rechteraanvaller van Manchester City, zo weten Marca en Mundo Deportivo. Ferran mag bij het juiste aanbod vertrekken uit Engeland, zo heeft hij te horen gekregen van zijn werkgever.

Barça is dringend op zoek naar aanvallende versterkingen en werd de voorbije maanden aan talloze namen gekoppeld. De naam van Ferran komt daarbij als een verrassing, omdat de vleugelspits niet of nauwelijks werd genoemd. De Spanjaard ziet het zitten om naar Barcelona te verkassen en heeft een principeakkoord bereikt met Mateu Alemany. De technisch directeur van Barça was deze week in Manchester om te spreken over een overgang. Ook Engelse media bevestigen inmiddels dat Alemany is gezien op de trainingsaccommodatie van the Citizens.

Ferran heeft Josep Guardiola inmiddels op de hoogte gesteld van zijn wens om naar Barcelona te vertrekken. De manager van Manchester City verleent daar toestemming aan, indien het juiste aanbod op tafel komt. Het is vooralsnog volstrekt onduidelijk hoe Barcelona de overgang van Ferran denkt te kunnen financieren. Alemany maakte onlangs bij de presentatie van Dani Alves bekend dat de Spaanse grootmacht in januari géén spelers kan aantrekken, tenzij er eerst spelers verkocht worden. Mogelijk opteert Barcelona voor een huurdeal met City.

Op dit moment is Ferran nog herstellende van een botbreuk in zijn rechtervoet, die hij begin oktober opliep in de halve finale van de Nations League. Merkwaardig genoeg speelde Ferran daarna nog 83 minuten in de finale, waarna de blessure pas werd vastgesteld. De aanvaller is op de weg terug en mikt op een terugkeer in het volgende kalenderjaar. Hij werd in de zomer van 2020 door City weggehaald bij Valencia, dat een vast bedrag van 25 miljoen euro ontving. Daarbovenop werden voorwaarden voor bonussen afgesproken, die volgens Marca nog niet zijn behaald. Ferran staat op 43 duels voor City, waarin hij 16 goals en 2 assists produceerde.