Driessen: ‘Het zijn allemaal intikkers van Haller, ik had ze ook gemaakt’

Vrijdag, 26 november 2021 om 18:30 • Dominic Mostert

Valentijn Driessen is nog altijd niet onder de indruk van Sébastien Haller. De journalist van De Telegraaf zei in augustus dat Ajax 'niet de Champions League in kan' met de spits, maar drie maanden later is Haller met negen doelpunten gedeeld topscorer van het miljardenbal. Woensdag loodste hij Ajax als invaller voorbij Besiktas met twee doelpunten in de tweede helft (1-2). "Als ik daar had gestaan, dan had ik ze er ook ingeschoten."

"Het zijn allemaal intikkers", oordeelt Driessen, die zijn uitspraak echter wel nuanceert: hij erkent dat Haller bepaalde kwaliteiten heeft. De recordaankoop van Ajax stond tweemaal op de juiste plek om van dichtbij af te ronden. "Toevallig had ik het er met Wim Kieft over, die spits is geweest bij Ajax en in het Nederlands elftal, dus hij heeft er wel verstand van. Hij zei ook: op dat moment daar staan, is ook een kwaliteit. Waarschijnlijk had ik er niet gestaan."

"Maar hij had ook nog een aanname dat je denkt: het ziet niet uit", voegt Driessen toe, doelend op de wedstrijd tegen Besiktas. "Op de momenten dat hij er moet staan, staat hij er wel weer, wel met de kanttekening dat Besiktas de nummer negen van Turkije is. Maar het is natuurlijk een geweldige prestatie." Desondanks wordt openlijk gesproken over de invulling van de spitspositie bij Ajax. Naar verluidt is Luuk de Jong in beeld om de selectie te versterken.

"Nu deed Haller niet mee in de eerste helft, toen misten ze hem toch wel. Tadic was vroeger de stand-in, maar dat is niet het alternatief meer, dat is wel gebleken. Ajax heeft na het vertrek van Brobbey en Traoré eigenlijk geen vervanger voor Haller", weet Driessen. "Ik kan me voorstellen dat ze naar Sevilla bellen om te zeggen: wij willen hem wel overnemen van Barcelona. PSV werd ook genoemd, maar ik denk dat Ajax hem harder nodig zou hebben dan PSV. Zeker nationaal kun je met Luuk de Jong prima voor de dag komen."