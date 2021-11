Loting play-offs: Italië en Portugal kunnen niet allebei naar WK 2022

Vrijdag, 26 november 2021 om 17:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:51

Italië en Portugal zijn ingedeeld in hetzelfde pad voor de play-offs van de WK-kwalificatie, zo heeft de loting vrijdag uitgewezen. De twee landen zullen zich dus niet allebei plaatsen voor de eindronde in Qatar. Alle landen in de play-offs zullen twee ploegen moeten kloppen om zich te plaatsen voor het WK. Zowel de halve finales als de finales worden in één wedstrijd beslist.

De halve finales zijn onderverdeeld in drie paden, met ieder twee wedstrijden. De winnaars van de twee wedstrijden in hetzelfde pad treffen elkaar in de finale. Op die manier worden er uiteindelijk drie WK-tickets verstrekt via de play-offs. Voorafgaand aan de loting was alleen bekend dat Rusland en Oekraïne elkaar vanwege de politieke spanningen niet konden treffen.

Het deelnemersveld van de play-offs wordt gevormd door de tien runners-up van de WK-kwalificatiepoules en twee landen uit de Nations League. De twee Nations League-tickets zijn naar Oostenrijk en Tsjechië gegaan. De nummers twee waren Portugal, Zweden, Italië, Oekraïne, Wales, Schotland, Turkije, Rusland, Polen en Noord-Macedonië.

Italië, Portugal, Rusland, Schotland, Zweden en Wales hadden bij de loting een geplaatste status; Turkije, Polen, Noord-Macedonië, Oekraïne, Oostenrijk en Tsjechië niet. De geplaatste ploegen spelen in de halve finale voor eigen publiek. Er is per pad geloot wie de finale in eigen land mag spelen. De halve finales worden afgewerkt op 24 en 25 maart; op 28 en 29 maart zijn de finales.

Pad A:

Schotland - Oekraïne

Wales - Oostenrijk

De winnaars van de twee wedstrijden in Pad A strijden tegen elkaar om een WK-ticket. De winnaar van Wales - Oostenrijk speelt de finale in eigen land.

Pad B:

Rusland - Polen

Zweden - Tsjechië

De winnaars van de twee wedstrijden in Pad B strijden tegen elkaar om een WK-ticket. De winnaar van Rusland - Polen speelt de finale in eigen land.

Pad C:

Italië - Noord-Macedonië

Portugal - Turkije

De winnaars van de twee wedstrijden in Pad C strijden tegen elkaar om een WK-ticket. De winnaar van Portugal - Turkije speelt de finale in eigen land.