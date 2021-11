Van 't Schip maakt na mislopen WK vertrek bij Griekenland bekend

Vrijdag, 26 november 2021 om 17:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:12

John van 't Schip vertrekt per 31 december als bondscoach van Griekenland, zo maakt de Nederlandse oefenmeester vrijdag bekend via Instagram. Van 't Schip stond twee weken geleden nog positief tegenover een contractverlenging, maar laat nu weten dat hij zijn functie als bondscoach na dit kalenderjaar neer zal leggen. Ook zijn assistenten Aron Winter en Michael Valkanis vertrekken bij het Griekse nationale elftal.

Van 't Schip werd in augustus 2019 aangesteld als bondscoach van Griekenland. Hij slaagde er destijds niet in om de Grieken naar het EK te loodsen, omdat ze als derde eindigden in een poule met Italië en Finland. Griekenland liep twee weken geleden ook een ticket voor het WK 2022 in Qatar mis. Door een 0-1 nederlaag tegen Spanje was Zweden niet meer te achterhalen voor een ticket voor de play-offs. De WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo (1-1) was op 14 november de laatste wedstrijd onder leiding van Van 't Schip.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van 't Schip heeft besloten zijn contract uiteindelijk niet te verlengen. “De voetbalbond heeft zo lang gewacht met het nemen van een beslissing dat ik besloten heb om verder te kijken”, laat hij weten. De trainer gaf voorafgaand aan de cruciale WK-kwalificatieduels tegen Spanje en Kosovo juist nog aan open te staan voor een eventuele contractverlenging. “Ik ga graag door en na Spanje en Kosovo praten we daarover. We moeten natuurlijk wel iets laten zien tegen die twee landen, want met alle emoties hier in Griekenland kan het gemoed zomaar omslaan. Maar ik heb alle vertrouwen in mijn spelers.”

Het mislopen van het WK is volgens Van ‘t Schip niet de belangrijkste reden om te vertrekken. “Uiteindelijk is onze visie op voetbal verschillend en ligt die niet op één lijn”, aldus de trainer. “Ik geloof in het Griekse voetbal en het talent dat ik hier heb gezien, maar de Griekse spelers moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen en te spelen. Dat kost tijd en er moeten meer Griekse spelers in de Super League spelen, zodat toekomstige coaches mogelijkheden hebben om met het nationale team succes te boeken.” Onder leiding van Van ‘t Schip won Griekenland elf interlands, werd er negen keer gelijkgespeeld en zes keer verloren.