Valentijn Driessen ziet gebaar Carlos Vinícius: ‘Wat een hele rare man is dat’

Vrijdag, 26 november 2021 om 16:45 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:09

Valentijn Driessen is nog niet overtuigd door de spelers die vanwege een blessuregolf een kans krijgen bij PSV. In een video van De Telegraaf vallen de namen van spelers als Mauro Júnior, Éríck Gutiérrez en Bruma, die donderdag allemaal een basisplaats hadden tegen Sturm Graz (2-0 zege). Driessen wil 'niet de polonaise' achter die spelers gaan lopen, vertelt de chef voetbal van de krant daags na de Europa League-wedstrijd.

"We moeten het eerst nog zien tegen goede tegenstanders, want Sturm Graz had volgens mij de laatste vijf wedstrijden (zes, red.) niet gewonnen", zegt Driessen over de 'nieuwkomers' in de basisopstelling van PSV. Hij geeft toe dat de Eindhovenaren zaterdag wel 'goed' speelde in de competitiewedstrijd tegen Vitesse (2-0 zege), waarin de drie genoemde spelers allemaal aan de aftrap verschenen. "Al was Vitesse niet echt zichzelf in die wedstrijd", voegt de journalist eraan toe.

"In Eindhoven oogde Vitesse een beetje als bange wezels. In Frankrijk (donderdag tegen Stade Rennes, red.) durfde Vitesse juist wel. Ik moet het eerst nog zien tegen goede tegenstanders. Het is niet alsof Guti opeens een geweldige speler is geworden. Of Bruma, daar loopt iedereen nu de polonaise achter", vervolgt Driessen. Bruma scoorde voor de interlandperiode tweemaal tegen Fortuna Sittard (1-4 zege), was zaterdag trefzeker tegen Vitesse en bepaalde donderdag de eindstand tegen Sturm Graz.

Tot slot is Driessen ook kritisch op Carlos Vinícius, die vanuit een strafschop de score opende tegen Sturm Graz. Het was zijn eerste doelpunt voor PSV in Europees verband. Hij vierde zijn treffer door zijn armen over elkaar te vouwen, een gebaar waar Driessen weinig begrip voor heeft. "Die Vinícius doet weer heel raar. Hij schiet een penalty via de keeper in, gaat hij heel stoer lopen doen. Terwijl er helemaal geen publiek zat! Wat een hele rare man is dat."

Vinícius voert zijn doelpuntviering altijd uit door zijn armen over elkaar te vouwen. In januari 2021 dreven voetbalfans de spot met de spits, toen hij een intikker namens Tottenham Hotspur in de FA Cup tegen een amateurclub op die manier vierde. "Het begon bij AS Monaco", legde Vinícius vorig jaar uit op de website van Tottenham. Hij speelde in 2019 op huurbasis voor Monaco, toen hij nog onder contract stond bij Napoli. "Op een Braziliaans YouTube-kanaal, Bit Fut, doet mijn personage dat gebaar in het spel FIFA."

"Vervolgens werd op de Instagram-pagina van mijn club constant gereageerd met: doe die viering, doe die viering! Ik dacht: huh, dat gebaar? Wat is daar het idee van? Maar uiteindelijk besloot ik het te doen nadat ik scoorde voor Monaco. De club stuurde een shirt van mij naar Bit Fut, waarna ik meewerkte aan een video van ze. Het ging allemaal om dat gebaar. Toen ging ik naar Benfica en dacht ik: oké, nu kan ik het achter me laten. Maar toen we mijn presentatievideo opnamen, zeiden ze: zit op die stoel, draai je om en doe het gebaar! Toen dacht ik: oh, het is zo populair geworden dat ik het zelfs hier moet doen."