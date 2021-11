Leonardo geeft duidelijkheid over geruchten rondom Mauricio Pochettino

Vrijdag, 26 november 2021 om 16:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:21

Leonardo ontkent contact te hebben gehad met Zinédine Zidane om de nieuwe trainer van Paris Saint-Germain te worden. De technisch directeur van PSG heeft Mauricio Pochettino bovendien nooit gevraagd om te vertrekken, benadrukt hij in een interview met persbureau AFP. Pochettino was een van de kandidaten om de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer bij Manchester United op te volgen, maar the Red Devils kozen donderdag voor Ralf Rangnick als tijdelijke oplossing.

In de Franse media werd Zidane genoemd als eventuele opvolger van Pochettino, mocht de Argentijnse oefenmeester ingaan op de avances van United. Er werd zelfs geschreven dat de voormalig trainer van Real Madrid al om de tafel zou hebben gezeten met Leonardo, maar dit gerucht wordt door de technisch directeur naar het rijk der fabelen verwezen. “We hebben veel respect voor Zinédine Zidane, wat hij heeft gedaan als speler en coach, maar ik kan u heel duidelijk zeggen dat er geen contact en geen ontmoeting met hem is geweest”, vertelt Leonardo.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens de meeste Engelse media was Pochettino de absolute topkandidaat om Solskjaer bij United op te volgen. De Noorse manager werd zondag ontslagen na aanhoudende tegenvallende resultaten en Michael Carrick nam sindsdien tijdelijk de honneurs waar als tussenpaus. In de vorm van Rangnick vond United een oplossing tot het einde van het seizoen. Engelse en Franse media meldden dat Pochettino wel oren had naar een overstap naar Old Trafford, ondanks dat hij tot medio 2023 vastligt bij Paris Saint-Germain.

Leonardo benadrukt echter dat Pochettino nog altijd gelukkig is in Parijs. “We willen niet dat Pochettino vertrekt”, zegt de technisch directeur van de Franse grootmacht. “Hij heeft nooit gevraagd om te vertrekken en geen enkele club heeft contact met ons opgenomen over hem.” Pochettino staat sinds januari van dit jaar aan het roer bij PSG. Woensdag verloor de trainer van PSG in de Champions League met 2-1 op bezoek bij Manchester City. Met de tijdelijke aanstelling van Rangnick bij United, lijkt dit voorlopig de laatste reis voor Pochettino naar Manchester te zijn geweest.