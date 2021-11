Roger Schmidt beseft: ‘Er zijn redenen geweest waarom PSV hen ooit kocht’

Vrijdag, 26 november 2021 om 15:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:58

Roger Schmidt ziet een mogelijkheid voor 'andere spelers om status te verdienen' bij PSV. De Eindhovenaren kampen met een blessuregolf: spelers als Jordan Teze, Philipp Max, Noni Madueke, Cody Gakpo en Eran Zahavi staan aan de kant, waardoor Schmidt een beroep moet doen op andere pupillen. Aanvallers als Ritsu Doan en Bruma spinnen garen bij de situatie en bewezen in de afgelopen weken hun waarde voor de ploeg.

Bruma (twee keer) en Doan kwamen voor de interlandperiode allebei tot scoren tegen Fortuna Sittard (1-4 zege). Vervolgens scoorde Bruma tegen Vitesse (2-0) en Sturm Graz (2-0); Doan gaf donderdagavond de assist voor het doelpunt van Bruma en kreeg na afloop de nodige complimenten van analisten. "Er zijn andere spelers die nu status kunnen verdienen in onze ploeg", weet ook Schmidt. "Zij bevestigden in het verleden niet altijd wat mensen na hun transfers verwachtten, maar dat is niet waar ik nu naar kijk. Ik beoordeel de spelers in het hier en nu. Er zijn redenen geweest waarom PSV hen ooit kocht, als je bijvoorbeeld naar Ritsu Doan en Armindo Bruma kijkt. Dit zijn spelers die veel vertrouwen nodig hebben om een hoog niveau te halen."

Voor aanvallers is het moeilijk om zich te bewijzen bij PSV, merkt Schmidt. "We hebben gewoon goede spelers in deze linie en een heel concurrerende situatie. Dan vallen spelers weleens buiten de boot. Nu zijn Ritsu Doan en Bruma basisspeler en kunnen ze hun kansen benutten", merkt de trainer op. Ze krijgen zondag een nieuwe kans om dat te doen, als PSV op bezoek gaat bij sc Heerenveen. PSV won in december 2011 voor het laatst een uitwedstrijd tegen Heerenveen; daarna lukte het acht opeenvolgende wedstrijden niet om te winnen in Zuid-Friesland. Schmidt is bekend met die statistiek en hoopt ermee te kunnen breken.

"Dat zijn dingen die gaan leven bij een club en dat begrijp ik", geeft hij aan. "Er wordt veel over gepraat, maar elke wedstrijd is natuurlijk nieuw. We hebben negentig minuten om de beste kansen te creëren en dan is er de meeste kans om te winnen. Vorig jaar was het niet makkelijk om tegen ze te spelen. In mijn beleving zijn ze gevaarlijk in de aanval, met ook een centrale verdediger die sterk en snel is."