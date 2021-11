Cuco Martina keert terug in Eredivisie en speelt mogelijk zaterdag al

Vrijdag, 26 november 2021 om 14:19 • Dominic Mostert

Cuco Martina keert terug in de Eredivisie. De 32-jarige verdediger was de afgelopen twee weken op proef bij Go Ahead Eagles en heeft voldoende indruk gemaakt om een contract te verdienen, meldt RTV Oost. Hij tekent tot het einde van het seizoen. Mogelijk zit Martina zaterdag al bij de selectie van trainer Kees van Wonderen voor het duel met Willem II in Tilburg.

Martina was clubloos sinds zijn contract bij Everton afliep in de zomer van 2020. Hij speelde sindsdien alleen nog wedstrijden voor de nationale ploeg van Curaçao, regelmatig als aanvoerder. De recordinternational van het eiland, goed voor 52 interlands, verscheen op maandag 15 november voor het eerst op het trainingsveld van Go Ahead. Hij was samen met de Griekse verdediger Aventis Aventisian op proef; over Aventisian wordt later een besluit genomen.

Martina, afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord, begon zijn carrière op het tweede niveau bij het inmiddels opgeheven RBC Roosendaal. In de Eredivisie kwam hij uit voor RKC Waalwijk en FC Twente, alvorens in 2015 te verkassen naar Southampton. Trainer Ronald Koeman nam Martina in 2017 mee naar Everton, dat hem later verhuurde aan Stoke City en Feyenoord. In totaal speelde Martina 112 wedstrijden in de Eredivisie, 79 in de Keuken Kampioen Divisie, 45 in de Premier League en 17 in de Championship.