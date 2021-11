Stemming slaat volledig om bij ledenvergadering Bayern München

De ledenvergadering van Bayern München heeft donderdagavond voor flink wat commotie gezorgd, nadat het bestuur van de club weigerde in te gaan op een vraag over een Qatarese sponsordeal. De vergadering begon harmonieus, maar sloeg om toen het onderwerp over Qatar ter sprake kwam. De 780 aanwezige leden in de Audi Dome trakteerden de bestuurders van de club vervolgens op een hels fluitconcert.

De vergadering was het eerste moment waarop Oliver Kahn zijn woord nam als directeur van Bayern. De voormalig doelman sprak zich onder meer uit tegen de Super League en investeerders en kreeg de handen op elkaar. “We zijn financieel onafhankelijk en gezond, dat is een belangrijke waarde", aldus de preses. "Bij ons is zeker geen groep investeerders of een multimiljonair. We worden daar in heel Europa om bewonderd. Maar het moge ook duidelijk zijn dat er geen reden is om onvoorzichtig of arrogant te zijn. We maken momenteel de meest fundamentele verandering door die het voetbal ooit heeft gezien."

Futbol Kulüpleri Demokratik sekilde nasil yönetilir Taraftarlar nasil bu isin icine cekilire en güzel ve güncel örnegi Dünki Bayern München in yillik oturumundan örnek verebilirim. Dün bu kötü yönetildi. Qatar üzerine gerceklesen bu harareti paylasmak istedim. pic.twitter.com/XGAHqGehBX — E??re (@Ppoti1907) November 26, 2021

De stemming sloeg om toen een van de leden voorstelde om te stemmen over de sponsordeal met Qatar Airways. Eerder werd het onderwerp door de rechtbank afgewezen, daar het niet werd gezien als geschikt onderwerp voor de ledenvergadering. Herbert Hainer, voorzitter van de raad van toezicht van Bayern, wees het voorstel daarop af. “Het probleem is dat jullie niks geven om mensenrechten!”, schreeuwde een van de leden. "Er is al jaren niets meer gebeurd op het gebied van een dialoog. Keer op keer worden rondetafelgesprekken aangekondigd, maar die hebben nooit plaatsgevonden."

Toen Kahn vervolgens licht cynisch opperde om een rondetafelgesprek te voeren, werd hij uitgelachen door de zaal. “Het contract loopt tot 2023", aldus Kahn. "We hebben duidelijke criteria gesteld waarop we de samenwerking op elkaar afstemmen. Er zijn belangrijke eisen die we nauwkeurig bekijken. Dat doen we ook met Qatar Airways. Er zijn dingen waar we ons verder in moeten ontwikkelen. In principe moet de dialoog worden gevoerd. Dat is nog altijd belangrijker dan uitsluiten." President Herbert Hainer besloot de vergadering niet veel later abrupt te eindigen, toen een aantal leden het woord wilde voeren.

In een ultieme poging de zaal rustig te krijgen, lieten de leden ook Uli Hoeness niet uitspreken. “Wij zijn Bayern München, niet jullie”, scandeerden de aanwezige leden. Bij het verlaten van de zaal reageerde Hoeness tegenover BILD zichtbaar aangeslagen op de gebeurtenissen. "Ik schaam me. Dit is de slechtste gebeurtenis die ik ooit heb gezien bij Bayern. Meer wil ik er niet over kwijt." Hainer weerhield zich van commentaar. "Ik hoef vandaag niet meer te praten!", zei hij tegen het Duitse dagblad. Bayern is niet van plan om het contract met de Qatarese vliegmaatschappij vroegtijdig te beëindigen.