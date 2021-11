‘Erling Braut Haaland maakt favoriete bestemming bekend’

Vrijdag, 26 november 2021 om 12:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:03

Mocht Erling Braut Haaland besluiten om Borussia Dortmund volgend jaar te verlaten, dan is de kans groot dat Real Madrid de eindbestemming is, verzekert Goal. De Noorse spits ligt goed in de markt en schemerde afgelopen zomer ook al veelvuldig met interesse, maar heeft de knoop nog niet definitief doorgehakt. Vrijdag werd bekend dat de aanvaller sneller dan verwacht hersteld is van zijn heupblessure. Komend weekend maakt hij zijn rentree bij de wedstrijdselectie voor het duel met VfL Wolfsburg.

Haaland kon bij Red Bull Salzburg al duizelingwekkende cijfers overleggen, maar sinds zijn overstap naar Dortmund in januari 2020 breekt hij record na record. De 21-jarige spits heeft 70 doelpunten in 69 wedstrijden voor BVB gemaakt en heeft een ontsnappingsclausule van 75 miljoen euro in zijn contract staan die komende zomer in werking zal treden. Volgens Goal heeft de Noor zijn entourage verteld dat een overstap naar Madrid hem het meest aanspreekt, maar dat hij nog geen definitieve beslissing over zijn toekomst heeft genomen.

Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Haaland, onthulde onlangs dat zijn cliënt een huis in Spanje bezit, maar veel zou nog kunnen afhangen van de vraag of de Koninklijke in staat is om Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain binnen te halen. Haaland weet dat hij in het Santiago Bernabéu de schijnwerpers met de Fransman zou moeten delen, terwijl Madrid twijfelt of het een deal voor de sterspeler van Dortmund kan sluiten, nadat een eerste toenadering in de afgelopen transferperiode op niets uitliep. Naast Real loeren ook Manchester City, Manchester United, Chelsea en Liverpool op de handtekening van de Noor.

Dortmund heeft de speculaties rond Haaland herhaaldelijk de kop ingedrukt, waarbij sportief directeur Sebastian Kehl heeft beloofd er alles aan te zullen doen om de aanvaller te behouden. “Natuurlijk proberen we hem het gevoel te geven dat Borussia Dortmund de juiste plek voor hem blijft en dat hij zich hier nog kan ontwikkelen”, zei Kehl eerder deze maand. "Misschien kunnen we hem nog overtuigen. We zullen voor hem vechten. We zullen alles proberen. De beslissing is nog niet genomen, maar ik zou er honderd euro op inzetten dat hij blijft."

Haaland keert zaterdag terug in wedstrijdselectie van Dortmund. De aanvaller is sneller dan verwacht hersteld van een heupblessure, waardoor hij ruim vijf weken aan de kant stond. “Haaland gaat mee, hij zal misschien weer speelminuten kunnen maken”, zei trainer Marco Rose. Bij afwezigheid van de spits liep Dortmund woensdagavond overwintering in de Champions League mis door een 3-1 nederlaag bij Sporting Portugal. Ook bij de Noorse ploeg werd Haaland gemist. Het land eindigde als derde in de poule van Nederland en is er niet bij in Qatar volgend jaar.