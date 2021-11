Erwin Koeman verzoekt NOS om interview niet te publiceren

Vrijdag, 26 november 2021 om 11:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:49

Erwin Koeman heeft de NOS verzocht om een telefonisch interview over zijn eerste maanden als trainer van Beitar Jerusalem niet te publiceren, zo meldt de publieke omroep in een reportage over de Nederlandse oefenmeester. Door de recente arrestatie van clubeigenaar Moshe Hogeg, die wordt verdacht van een waslijst van criminele feiten, wil Koeman niet dat het interview verschijnt. Die wens is door de NOS gehonoreerd.

Koeman wil niet voor meer commotie bij de club zorgen en heeft de NOS daarom gevraagd om het interview niet te publiceren, ondanks dat het een persoonlijk verhaal betrof en hij geen slecht woord over Beitar heeft gezegd, aldus de omroep. De 59-jarige trainer tekende afgelopen zomer een contract voor één jaar bij de Israëlische club, maar zag de onrust nadien toenemen bij de huidige nummer acht van Israël. Als dieptepunt wordt de recente arrestatie van eigenaar Hogeg genoemd.

Volgens NOS-verslaggever Ties Brock wordt Hogeg verdacht van 21 verschillende zaken. “Fraude en oplichting, maar ook zeden- en drugsdelicten. De politie heeft ook op de club een inval gedaan om alles te doorzoeken. Beitar is de laatste jaren van de ene op de andere eigenaar overgegaan en Hogeg is de zoveelste in die rij. Hij heeft de club drie maanden geleden zelf ook weer te koop gezet. Dat hij nu is opgepakt, geeft de club een groot probleem”, aldus Brock vanuit Israël.

“Het loopt nu uit de klauwen”, beaamt Willem Luyckx. De voormalig conditietrainer van Beitar woont al ruim drie decennia in Israël en kent de club door en door. “Als er geen nieuwe investeerders komen, staat de toekomst van de club op het spel. Het is voor Koeman een hele slechte periode om hier trainer te zijn. Zeker met alle verhalen over de eigenaar.” De clubeigenaar kwam onder andere in de problemen doordat er videomateriaal van seksfeestjes is gevonden. “Daar zouden ook minderjarige meisjes bij zijn geweest”, zegt Luyckx.

Naast de bestuurlijke onrust, blijft Koeman liever ook uit de wind vanwege de beruchte harde kern van Beitar, La Familia. "Deze harde kern staat bekend vanwege het anti-Arabische racisme”, vertelt Luycx. Brock: “Er hangt altijd een zweem van extreem nationalisme omheen en dat uiten ze ook. Beitar is ook de enige club in Israël die nog nooit een Arabische speler onder contract heeft gehad. Ook moslims moeten het ontgelden, want alleen joodse spelers worden getolereerd door de harde kern.”