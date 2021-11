KNVB breekt met assistent van Ronald Koeman en Frank de Boer

Vrijdag, 26 november 2021 om 10:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:38

Maarten Stekelenburg vertrekt bij de KNVB, zo laat de voetbalbond weten via de officiële kanalen. De 48 jarige oefenmeester was onder meer assistent-bondscoach van Ronald Koeman en Frank de Boer, maar heeft geen plek weten te bemachtigen in de technische staf van Louis van Gaal. Volgens de voetbalbond gaan beide partijen 'in goed onderling overleg' uit elkaar.

In mei 2013 volgde Stekelenburg de cursus Coach Betaald Voetbal bij de KNVB. Hij werkte zijn stages af bij het eerste elftal van Ajax onder De Boer en trad later in dienst bij de KNVB als bondscoach van de Onder 17. Samen met Mark van Bommel, die later als assistent-bondscoach fungeerde bij het jeugdelftal van Oranje, werd de finale van het Europees kampioenschap behaald. Daarin bleek Engeland na strafschoppen te sterk.

Stekelenburg maakte vervolgens een uitstapje naar Almere City als opvolger van Fred Grim, maar wist zijn stempel niet op het spel van de Flevolanders te drukken. De club besloot hem daarop in 2015 te ontslaan, waarna hij terugkeerde bij de KNVB. Stekelenburg werd aangesteld als bondscoach van de Onder 19 en werd later assistent van Koeman bij de A-selectie. Ook onder diens opvolger De Boer was Stekelenburg de assistent. In totaal was hij over twee termijnen acht jaar werkzaam voor de voetbalbond.

Het vertrek van Stekelenburg komt eerder dan gepland, daar hij nog een contract had tot en met het WK in Qatar volgend jaar. Van Gaal ziet echter geen rol voor hem weggelegd binnen de huidige technische staf, waardoor een breuk onvermijdelijk werd. "Omdat ook elders binnen de KNVB geen vacante posities voor Stekelenburg beschikbaar waren, hebben beide partijen besloten om uit elkaar te gaan", schrijft de KNVB op de website.