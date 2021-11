ME grijpt in bij duel tussen PSV en Sturm Graz: tien arrestaties

Vrijdag, 26 november 2021 om 09:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:39

De politie in Eindhoven heeft donderdagavond tien arrestaties verricht rond het Europa League-duel van PSV tegen Sturm Graz (2-0), meldt het Algemeen Dagblad. Een groep supporters forceerde een hek en drong het Philips Stadion binnen, waarna de ME zich genoodzaakt voelde om in te grijpen. Het lukte de politie uiteindelijk om de groep tegen te houden. PSV zegt in een reactie dat het geen PSV-supporters betroffen.

De spelersbus van PSV werd bij aankomst bij het Philips Stadion, voorafgaand aan de Europese wedstrijd, opgewacht met vuurwerk en fakkels. "Dat was georganiseerd en ging prima”, zegt de woordvoerster van PSV. "Toen het vuurwerk te lang aanhield, is de groep die de actie had georganiseerd weggegaan. Een groep die overbleef, probeerde het stadion in te komen. Dat hebben we weten te voorkomen. De mensen die dat deden kennen we niet, het zijn geen PSV-supporters."

Op beelden van Omroep Brabant is onder meer te zien dat politiepaarden werden ingezet om de rust rond het Philips Stadion te bewaken donderdagavond. Ook was de ME aanwezig, die kon voorkomen dat de groep daadwerkelijk het stadion binnen zou dringen. Waar de groep vandaan kwam is niet bekend. Door de huidige coronamaatregelen is publiek momenteel niet welkom in de stadions. Dat geldt zowel in de Eredivisie als tijdens Europese wedstrijden.

Het is niet voor het eerst dat het onrustig is rond de stadions. Afgelopen weekend ging het ook op verschillende plekken mis. Bij Heracles Almelo, SC Cambuur en AZ wisten supporters zich toegang tot het stadion te verschaffen. In Alkmaar wisten de supporters zelfs het veld te betreden. AZ heeft inmiddels harde maatregelen aangekondigd en gaat een strafrechtelijk onderzoek starten om de identiteit van de daders te achterhalen. Volgens de club, die het statement in gezamenlijkheid met de voetbalvierhoek publiceerde, is 'een grens overschreden'.