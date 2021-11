Is Haller nu té goed voor Ajax? ‘Ze kunnen nog goede winst op hem maken’

Vrijdag, 26 november 2021 om 09:11 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:16

Sébastien Haller maakte woensdag twee treffers voor Ajax in het duel met Besiktas (1-2) in de Champions League. De Franse Ivoriaan, die in Turkije op de bank begon en meteen na rust in het veld kwam, heeft nu al negen keer gescoord in de groepsfase van het toernooi. Hij voert samen met Robert Lewandowski de topscorerslijst aan in het miljardenbal. En dan te bedenken dat eerder dit jaar nog volop aan de recordaankoop van 22,5 miljoen euro werd getwijfeld.

“Wat ik superknap vind, is hoe stoïcijns Haller is gebleven na zo'n zwaar half jaar”, vertelt Arnold Bruggink in het Algemeen Dagblad. “Ik heb hem bij Jong Frankrijk al zien spelen en ik ken de voormalige teammanager van Eintracht Frankfurt goed. Hij en technisch directeur Fredi Bobic waren daar enorm onder de indruk van zijn persoonlijkheid en mentaliteit als prof. Haller doet er alles aan en dat komt er nu ook weer uit.”

Haller, 27 jaar, is voorlopig ook de topscorer van de Eredivisie: in dertien competitieduels van Ajax was hij goed voor negen treffers. In totaal staat de teller dus op achttien doelpunten in slechts negentien ontmoetingen. In zijn eerste half jaar was hij goed voor 13 goals in 23 duels. De treffers in Europa springen uiteraard meer in het oog. Wat ook opvalt aan zijn doelpunten in de Champions League, is dat Haller meestal toeslaat in de doelmond. “De meeste topspitsen doen dat. Tussen de vijf en elf meter van het doel”, stelt Bruggink vrijdag in gesprek met het dagblad.

“Die tweede tegen Besiktas, dat kun je op mazzel gooien, maar dat is het niet helemaal. Dat is ook instinct van waar ballen vallen. Dat beheerst hij heel goed.” De analyticus vindt het ‘een tikkeltje opportunistisch’ om af te vragen of Haller plots té goed voor Ajax is geworden. “Maar ik denk wel dat veel clubs nu meekijken en hem beter gaan volgen en ik denk ook dat Ajax ondanks die 22 miljoen euro goede winst op hem kan maken. Bij Borussia Dortmund werd hij al genoemd als potentiële opvolger van Erling Braut Haaland.”

“De vraag is ook of hij dat nog moet willen. Hij moet denk ik vooral koesteren wat hij nu heeft, lekker topscorer van de Eredivisie worden en dan verder kijken.” Haller, die een contract tot medio 2025 heeft, werd in zijn loopbaan tot driemaal toe een recordaankoop voor een club. Eintracht Frankfurt betaalde in 2017 acht miljoen euro voor Haller, die daarmee de duurste aankoop ooit werd. Dat was hij vervolgens ook bij West Ham United, dat liefst vijftig miljoen euro neertelde. En ook Ajax had tot januari van dit kalenderjaar nog nooit 22,5 miljoen euro voor een voetballer uitgegeven.