Nieuwe laatkomer bij Vitesse op eigen verzoek reserve: ‘Niet trots op’

Vrijdag, 26 november 2021 om 08:10 • Daniel Cabot Kerkdijk

Vitesse mag door een knap gelijkspel donderdag tegen Stade Rennes nog hopen op overwintering in de Conference League. De ploeg van Thomas Letsch knokte zich op bezoek bij de Franse club na een 3-1 achterstand naar een punt (3-3), terwijl Tottenham Hotspur met 2-1 onderuitging tegen NS Mura. “Het was weer een geweldige avond”, zei Letsch na afloop bij ESPN. “Aan de ene kant kunnen we trots zijn op wat we hebben gepresteerd, want we waren weer de betere ploeg.”

“Maar als je dit soort fouten maakt en op deze manier goals weggeeft, maak je op dit niveau geen kans om te winnen”, erkende Letsch. “Maar we doen door het resultaat van Tottenham tegen Mura nog mee, we hebben het weer in eigen hand. Het karakter van het team is geweldig. In elke Europese wedstrijd was het zo. Tegen Anderlecht, tegen Tottenham, nu. En in de competitie hebben we het ook vaak laten zien. De spirit in het team is geweldig.”

Over twee weken wacht een zinderende ontknoping op de slotdag van de groepsfase. Tottenham speelt dan thuis tegen Rennes, dat al door is naar de volgende ronde, en Vitesse neemt het in GelreDome op tegen Mura. Zowel Vitesse als Tottenham heeft nu zeven punten. Ook het onderling resultaat is in evenwicht, dus kan het doelsaldo de doorslag geven. Dat is nu in het voordeel van Tottenham (+3 om +1).

Eli Dasa stond overigens op eigen verzoek wissel. De rechtsback kwam te laat voor de teambespreking, net zoals Loïs Openda eerder dit seizoen overkwam in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Tottenham. Het was ‘een misverstand’, zo verzekerde Dasa. “Het is niet iets om trots op te zijn, maar het kan gebeuren. De trainer heeft het al uitgelegd, het was een misverstand over de begintijd van de meeting. Die verantwoordelijkheid moet ik op me nemen. Zoals ik al zei: het zou niet moeten gebeuren, maar het is gebeurd en ik heb mijn straf daarvoor gekregen.”

Romaric Yapi startte donderdag als rechtsback, mede op verzoek van Dasa. Hij kwam uiteindelijk enkele minuten na rust binnen de lijnen. “Ik zei meteen tegen de coach dat het me speet en dat ik ernaast moest staan. Want dat gebeurde ook met Openda in Londen. Ik heb zelf gezegd dat hij me eruit moest halen, inderdaad. Ik ben een teamspeler en ik wil niet voor scheve gezichten zorgen, omdat dit wel met de ene speler zou gebeuren en niet met de andere.”

Een hattrick van Gaëtan Laborde leek Vitesse de das om te doen. De spits zorgde voor de 1-0 en de 2-0, maar twee minuten voor rust deed Daan Huisman iets terug: 2-1). In de 69e minuut maakte Laborde zijn derde, waarna Vitesse knap terugkwam. Thomas Buitink tekende een kwartier voor tijd voor de 3-2 en in de negentigste minuut schoot Loïs Openda Vitesse naar een gelijkspel. Als Vitesse als tweede eindigt, wacht na de winterstop een tussenronde. Het kan de eerste keer worden dat de Arnhemse club overwintert in Europa.