Schmidt lacht om gesprek tussen arbiter en Vinícius in spelerstunnel: ‘Slim’

Vrijdag, 26 november 2021 om 07:37 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:14

PSV deed donderdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om de volgende ronde in de Europa League. De ploeg van trainer Roger Schmidt won thuis met 2-0 van Sturm Graz en zag concurrent Real Sociedad met 2-1 verliezen van AS Monaco, waardoor de Eindhovenaren deelname aan de volgende ronde van het tweede Europese clubtoernooi in eigen hand hebben. “Nu krijgen we een finale in San Sebastián. Een gelijkspel of een overwinning en dan zijn we door naar de knock-out ronde”, vertelde Schmidt na afloop.

“Dat zou uitstekend zijn in deze zware groep. Misschien wel de zwaarste groep van allemaal. Vandaag hebben we gedaan wat we moesten doen en het is aan ons om ook die laatste stap te zetten.” PSV heeft een voorsprong van twee punten op Real Sociedad, waardoor alleen een nederlaag in Baskenland zou betekenen dat de volgende ronde wordt misgelopen. AS Monaco is dankzij een beter onderling resultaat met PSV al zeker van groepswinst en de achtste finales.

“We waren soeverein, we controleerden de wedstrijd. Het duurde even voordat we kansen creëerden, omdat zij heel compact speelden en geen risico wilden nemen. Maar we waren geduldig en creëerden kansen. Die benutten we en in de tweede helft creëerden we meer kansen. Uiteindelijk scoorden we twee keer en wonnen verdiend. Ik ben erg tevreden.”

De defensieve problemen, waar de Eindhovenaren voor de interlandperiode mee kampten, lijken verleden tijd. “Als je in dit soort wedstrijden geen kansen weggeeft, is dat een tactische kwaliteit', vervolgde Schmidt. 'In mijn ogen hebben we het goed gedaan. We waren gefocust en geconcentreerd en dat waren we vorige week ook al. We zijn stabiel in onze prestaties.”

Voorafgaand aan de wedstrijd vond er een merkwaardig moment plaats toen de scheidsrechter André Ramalho en Carlos Vinícius waarschuwde, omdat hij het eerste onderlinge duel in Oostenrijk gezien had en niet gediend was van het onsportieve spel en met name de ellebogen. “Vooral jij, met je ellebogen. Daar houd ik niet van”, richtte Pawel Raczkowski zicht tot de aanvaller. Schmidt had geen problemen met die opmerkingen. “Ik waardeer dat eigenlijk, omdat iedereen dan weet waar hij aan toe is. Dat is slim”, lachte de Duitser. “Ik heb vandaag geen elleboog gezien, dus misschien heeft hij wel gekregen wat hij wilde krijgen.”

"De scheidsrechter heeft zijn huiswerk gedaan. Als speler weet je in ieder geval waar je aan toe bent", reageerde Mario Been bij ESPN op het moment in de spelerstunnel. Daar was Pierre van Hooijdonk het mee eens. "Ja, als hij het van tevoren vertelt wel. Ik denk dat er ook genoeg scheidsrechters zijn die wel de wedstrijden bekijken, maar pas ingrijpen als ze een herkenbaar moment zien."