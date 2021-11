Slot steunt schlemiel: ‘Het is nu aan hem om terug te komen zoals Dessers’

Vrijdag, 26 november 2021 om 07:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:19

Feyenoord kroonde zich donderdagavond tot groepswinnaar in de Conference League door een zwaarbevochten 2-2 gelijkspel bij Sparta Praag. De ploeg van Arne Slot was bij een nederlaag nog niet zeker geweest van de groepswinst, maar de remise was wel voldoende. Ofir Marciano, de vervanger van de in Rotterdam achtergebleven Justin Bijlow, ging bij beide treffers van Slavia in de fout. Cyriel Dessers, de man van de twee treffers, ging na afloop van de wedstrijd naar zijn ploeggenoot toe om hem een hart onder de riem te steken.

“Maar hij redde ons ook een keer knap”, doelde Dessers op een fraaie reflex van Marciano op een kopbal van Jan Kuchta. “We doen het met z'n allen. Dat maakt ons zo sterk, Na die rode kaart van Guus Til zijn onze verdedigers en middenvelders alleen nog maar meer gaan lopen en harder gaan werken. Na die 2-2 van mij zie ik heel veel wisselspelers naast me staan, die allemaal zo'n negentig meter over het veld zijn gesprint om het doelpunt met mij te vieren. Die teamgeest is heel bijzonder en maakt ons lastig te verslaan.”

“Het is geen toeval dat we nu in de slotfase al zo vaak hebben toegeslagen.” Dessers weet als geen ander wat er door het hoofd van Marciano heengaat. “Het is misschien de eerste keer in zijn leven dat hij twee tegengoals krijgt door twee fouten van hem zelf op dit niveau”, vertelde Slot op zijn beurt na de wedstrijd. “Ik heb hem voorgehouden dat je dan voor een goede reactie moet zorgen. Dessers was na ons puntenverlies tegen RKC, toen hij kansen miste, de gebeten hond in de media. Maar kijk waar hij nu staat.”

Dessers mocht tegen Slavia eerder invallen dan normaal, omdat Bryan Linssen na ruim een kwartier niet meer verder kon. Hij tekende in de 31e minuut voor een knappe gelijkmaker en hielp Feyenoord in blessuretijd naar een plaats in de achtste finales, die pas in maart worden afgewerkt. Dessers maakte dit seizoen al belangrijke doelpunten als invaller in de slotfase tegen Sparta, 1. FC Union Berlin en AZ.

“Dat is het leven van een keeper en een spits, soms ben je de held, soms de schlemiel. Het is nu aan Marciano om terug te komen zoals Dessers. Dat zou ik heel mooi vinden.” Feyenoord is nu zeker van een plek in de achtste finales en hoeft sowieso geen tussenronde te spelen. De laatste keer dat Feyenoord overwinterde in Europa was in het seizoen 2014/15.