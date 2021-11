Derksen neemt op excentrieke wijze afscheid: ‘Het boeide me geen klote meer’

Donderdag, 25 november 2021 om 23:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:46

Johan Derksen is donderdagavond voor het laatst als analyticus rond Europa League-wedstrijden aangeschoven bij Veronica. Na afloop van het duel tussen PSV en Sturm Graz (2-0) gaat Derksen in op zijn aanstaande afscheid, dat hij op karakteristieke wijze beschrijft. Vanaf januari verschijnt de analist nog wel in het nieuwe programma VI Vandaag, maar rond Europese duels is hij niet meer te zien.

“Een waardig afscheid voor een topanalist”, zegt presentator Wilfred Genee direct na afloop van de Eindhovense zege. “Jawel, maar jij maakt er grapjes over”, reageert Derksen met een knipoog. “Je hebt dus de aardbevingen in Groningen, de belastingaffaires, er mag geen publiek bij het voetbal zitten en dan verdwijnt ook Johan Derksen nog uit het voetbal. Ik geef het je maar te doen als land. Ik doe een oproep, zodat mensen vanavond niet massaal de straat opgaan om te protesteren.”

“Ik ben er helemaal oké mee”, vervolgt Derksen glimlachend. “Ik zal je eerlijk vertellen: al die wedstrijden boeiden me geen klote meer. Het is de hoogste tijd dat ik me terugtrek en dat ik het stokje doorgeef aan een jonge hond”, doelt de analist op tafelgenoot Wim Kieft. "Je kunt ook te lang in het voetbal zitten. Ik was 17 toen ik voetballer werd, en nu zit ik er als 72-jarige nog steeds in. Wegwezen Derksen. Ga wat nuttigs doen jongen”, besluit hij, waarna Genee en Kieft in lachen uitbarsten.