AS Roma overwintert ondanks eerdere zeperds ‘gewoon’ in Europa

Donderdag, 25 november 2021 om 22:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:27

AS Roma heeft zich verzekerd van overwintering in de Conference League. Het team van José Mourinho won donderdagavond met 4-0 van Zorya Luhansk en weet zich daardoor verzekerd van een plek in de top twee, samen met Bodö/Glimt. De club uit Noorwegen won met 2-0 van CSKA Sofia en heeft elf punten; Roma staat op tien, terwijl nummer drie Zorya met zes punten is uitgeschakeld. Rick Karsdorp stond negentig minuten op het veld bij de thuisploeg.

In Oekraïne won Roma al met 0-3 en ook voor eigen publiek kende de ploeg van Mourinho weinig moeite. Carles Pérez opende de score door na veertien minuten te fungeren als eindpunt van een counter. Bij de tweede paal werd hij door Stephan El Shaarawy in staat gesteld om af te ronden in de rechterhoek. Nicolò Zaniolo zorgde voor de 2-0, ook uit een laag schot in de rechterhoek. Het voorbereidende werk werd verricht door Jordan Veretout, die Zaniolo aanspeelde na zelf succesvol te sprinten door de as van het veld.

Diezelfde Vertetout liet vier minuten voor de rust een uitgelezen kans liggen om zelf ook tot scoren te komen. Na een overtreding van Vladislav Kabaev op Pérez mocht de Fransman aanleggen voor een strafschop, maar zijn inzet werd door keeper Dmytro Matsapura uit de hoek gehouden. Tammy Abraham zorgde na de pauze voor de 3-0 en de 4-0. De spits schoot in een leeg doel raak op aangeven van Zaniolo en scoorde een kwartier voor tijd uit een omhaal, nadat de bal in het strafschopgebied voor zijn voeten belandde.

De ruime overwinning was welkom voor Roma, dat zich eerder in de groepsfase blameerde met een 6-1 nederlaag bij Bodö/Glimt en drie weken geleden thuis met 2-2 gelijkspeelde tegen de koploper. Over twee weken gaat Roma op bezoek bij CSKA Sofia, terwijl Bodö/Glimt naar Oekraïne afreist. Bij puntenverlies van Bodö/Glimt kan Roma de groepswinst opeisen middels een zege. De groepswinnaar gaat direct naar de achtste finales, terwijl de nummer twee een tussenronde speelt in de knock-outfase.