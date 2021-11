Van Bronckhorst leidt Rangers naar knock-outfase Europa League

Giovanni van Bronckhorst heeft Rangers donderdagavond naar overwintering in de Europa League geleid. In het duel met Sparta Praag stapten de Schotten met een 2-0 zege van het veld. De Nederlandse keuzeheer stond voor het eerst aan het roer bij Rangers. Het was een cruciale overwinning, daar de ploeg van Van Bronckhorst (zeven punten) de tweede plek overnam van de Tsjechen (vier punten). De eerdere onderlinge ontmoeting in Groep A eindigde in een 1-0 zege voor Sparta Praag, waardoor Rangers op basis van onderling resultaat niet meer voorbijgestreefd kan worden.

De opdracht voor Van Bronckhorst was duidelijk: winnen met meer dan een doelpunt verschil om nu al zeker te zijn van overwintering. Het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz was al zeker van groepswinst en versloeg donderdag Bröndby IF bovendien met 1-3. Rangers zat al relatief vroeg in de wedstrijd op rozen, daar Alfredo Morelos na een kwartier spelen de openingstreffer aantekende. Na fraai combinatiespel werd Ianis Hagi de diepte ingestuurd. De aanvallende middenvelder legde de bal op zijn beurt af op Morelos, die op koelbloedige wijze afrondde: 1-0.

Nadien bleef Rangers de bovenliggende partij, al resulteerde het lichte veldoverwicht voor rust niet tot een tweede treffer. Kort na de hervatting werd de marge wel verdubbeld. Morelos dribbelde vanaf de linkerkant richting het zestienmetergebied, waarna hij naar binnen kapte en met een geplaatst schot de rechterhoek vond: 2-0. De Colombiaanse goalgetter kreeg na ruim een uur spelen nog een goede mogelijkheid, maar hij stuitte ditmaal echter op doelman Dominik Holec. In de slotfase kwam Sparta Praag tot driemaal toe in de gelegenheid om de aansluitingstreffer te maken. Bij zowel Adam Hlozek als Adam Karabec ontbrak het echter aan scherpte en fortuin in de afronding.