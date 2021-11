PSV klopt Sturm Graz en heeft minstens gelijkspel nodig in Spanje

Donderdag, 25 november 2021 om 22:52 • Dominic Mostert

PSV is geklommen naar de tweede plaats in Groep B van de Europa League. De Eindhovenaren wonnen donderdagavond met 2-0 van Sturm Graz en hebben acht punten verzameld. Tegelijkertijd won AS Monaco met 2-1 van Real Sociedad, waardoor de Ligue 1-club zeker is van de groepswinst. Real Sociedad heeft zes punten en dus heeft PSV in de slotwedstrijd in Spanje genoeg aan een gelijkspel om door te gaan in de Europa League. Bij een nederlaag wacht een vervolg in de Conference League; de zege op Sturm Graz zorgde ervoor dat PSV in ieder geval zeker is van Europese overwintering.

PSV had in de eerste helft weinig te duchten van Sturm Graz, maar stichtte zelf ook weinig gevaar. De ploeg van Roger Schmidt kende veel moeite om de Oostenrijkse muur te slechten. Sturm trok zich met man en macht terug om PSV de weg naar het doel te versperren, ondanks dat een overwinning in Eindhoven noodzakelijk was om uitzicht te houden op overwintering in Europa. Op slag van rust kreeg PSV een strafschop en die bood uitkomst voor de worstelende thuisploeg.

De uitgekomen Sturm Graz-keeper Jörg Siebenhandl probeerde Mario Götze van de bal te zetten, maar maakte met zijn uitgestoken been contact met dat van de aanvallende middenvelder. Scheidsrechter Pawel Raczkowski wees naar de stip; vanaf elf meter schoot Carlos Vinícius niet overtuigend, maar Siebenhandl kreeg zijn handen niet met voldoende kracht tegen de bal. Tien minuten na de pauze verdubbelde PSV de marge. Het was Bruma die zorgde voor een comfortabelere voorsprong.

Het voorbereidende werk kwam van Ritsu Doan, die Bruma met een behendige hakbal bediende in het strafschopgebied. Bruma vond vervolgens de rechterhoek; de videoarbitrage keek naar het doelpunt, maar zag dat er net geen sprake was van buitenspel. In de laatste tien minuten werden beide ploegen nog dreigend. Invaller Yorbe Vertessen liet een grote kans liggen na een scherpe voorzet van Doan, alvorens te scoren uit buitenspelpositie; tussendoor moest Drommel redding brengen op een afstandsschot van Anderson Niangbo. In de blessuretijd trof Bruma het zijnet.