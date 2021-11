AZ verzekert zich van groepswinst in Conference League

Donderdag, 25 november 2021 om 22:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:11

AZ heeft zich donderdagavond gekroond tot groepswinnaar in de Conference League. Op bezoek bij Jablonec volstond een 1-1 gelijkspel om de eerste plek in Groep D veilig te stellen. Hakon Evjen verzorgde de enige Alkmaarse treffer. Het slotduel met Randers FC is voor de ploeg van trainer Pascal Jansen slechts een formaliteit, daar de Denen de tweede plek op liefst vier punten achter AZ bezetten.

Jansen besloot zijn ploeg op twee plekken te wijzigen ten opzichte van het Eredivisie-duel met NEC. Zo kreeg Aslak Fonn Witry op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Yukinari Sugawara. Daarnaast moest Albert Gudmundsson zijn plek als rechtervleugelspits afstaan aan Evjen. Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson completeerden de driemansvoorhoede. De Alkmaarders schoten op erbarmelijke wijze uit de startblokken.

Op slag van rust komt @AZAlkmaar langszij! Haakon Evjen maakt zijn eerste Europese goal ??#JABAZ #UECL pic.twitter.com/x4Bi4dzV8D — ESPN NL (@ESPNnl) November 25, 2021

In de zevende speelminuut mocht Jan Krob vanaf de linkerkant aanleggen voor een vrije trap, die op de rand van het zestienmetergebied belandde. Hoewel het ongevaarlijk oogde, slaagde Milos Kratochvil erin om doelman Peter Vindahl met een doorkopbal te verrassen: 1-0. AZ kon maar weinig tegen de Tsjechen inbrengen, met name vanwege het gebrek aan creativiteit. In de twintigste minuut kreeg Jablonec zelfs een kans op het verdubbelen van de marge, maar na een corner vanaf links miste Tomas Cvancara op een haar na de bal bij de tweede bal.

Ondanks het magere veldspel slaagde AZ er op slag van het rustsignaal er toch in de rug te rechten. Pavlidis werd de diepte ingestuurd door Fredrik Midtsjö, al moest de spits oog in oog met doelman Jan Hanus inhouden. De Griek liep door tot de achterlijn en legde de bal terug op Evjen, die uit de draai doeltreffend uithaalde: 1-1. In het tweede bedrijf veranderde er weinig aan het spelbeeld. AZ wist dat het gelijkspel zou volstaan voor groepswinst, terwijl Jablonec niet bij machte was een serieuze doorbraak te forceren.

Een kwartier voor tijd kreeg Dani de Wit nog wel een uitstekende mogelijkheid de status quo te doorbreken. De aanvallende middenvelder kreeg in de zestien de bal dankzij een bekeken steekpass van Pavlidis voor zijn voeten. Vervolgens omspeelde De Wit Jaroslav Zeleny en nam hij het vijandige doel onder vuur, maar Hanus bracht redding. Hoewel de ploeg van Jansen in het restant van de wedstrijd de druk nog enigszins opvoerde, bleef een tweede Alkmaarse treffer uit.

Het behalen van groepswinst is van groot belang, aangezien de nummers twee uit de groepen van de Conference League het in een tussenronde opnemen tegen de nummers drie uit de Europa League. AZ slaat die ronde tussen de groepsfase en de knock-outfase dus over.