Cyriel Dessers geeft interview in onderbroek: ‘Niet filmen!’

Donderdag, 25 november 2021 om 21:58 • Dominic Mostert

Cyriel Dessers is dolgelukkig na zijn doelpunten voor Feyenoord tegen Slavia Praag (2-2) in de Conference League. De aanvaller moest vanwege fysiek ongemak bij Bryan Linssen al vroeg invallen. Hij zette Feyenoord in de eerste helft op 1-1 en bepaalde in de blessuretijd de eindstand met een knappe, diagonale kopbal. Door zijn doelpunten is Feyenoord verzekerd van groepswinst in de Conference League en ontloopt het de tussenronde in de knock-outfase.

Dessers was de afgelopen maand al belangrijk als invaller met beslissende doelpunten tegen Sparta Rotterdam (0-1), Union Berlin (1-2) en AZ (1-0). In die wedstrijden werd hij echter als pinchhitter binnen de lijnen gebracht, terwijl hij nu noodgedwongen een groot deel van de wedstrijd speelde. Zijn entree in minuut achttien was niet ideaal. "Ik moest er redelijk koud in. Net toen ik klaarstond om in te vallen, viel de 1-0. 'Typisch', denk je dan. 'Moet ik weer op zo'n moment invallen, tegen een goede ploeg.' Maar na 97 minuten staat hier een gelukkig man."

?? @CyrielDessers laat de @Feyenoord-aanhang niet in de kou staan, maar geeft daardoor wel dit interview in zijn onderbroek ??#SPAFEY #UECL — ESPN NL (@ESPNnl) November 25, 2021

Toen hij dertien minuten in het veld stond, wist Dessers te scoren. Hij werd in het strafschopgebied bereikt door Jens Toornstra, draaide in een vloeiende beweging weg bij zijn tegenstander en rondde overtuigend af. Hij is het eens met de typering van zijn treffer als een 'typische Dessers-goal'. "Ik vind van wel. In het zestienmetergebied voel ik me het prettigst. Daar voel ik waar de tegenstander staat en weet ik wanneer ik kan draaien en schieten. Het schot was hard genoeg. Een mooie goal."

Niet veel later kwam Feyenoord met tien man te staan. Guus Til ontving rood voor een forse en onnodige tackle op de kuit van Nicolae Stanciu, nota bene rond het strafschopgebied van Slavia. Aanvankelijk kende scheidsrechter Mattias Gestranius een gele kaart toe, maar op advies van zijn grensrechter werd dat een rode. "Dat was heel vreemd. Ik kan niet goed genoeg oordelen of het een gele of rode kaart was, want daarvoor heb ik het niet genoeg gezien. De scheidsrechter geeft eerst geel en daarna stormen de spelers van Slavia erop af. Dan gaat hij twijfelen en trekt hij rood. Hij zei dat de grensrechter hem adviseerde, maar die stond zestig meter verderop, dus die kan het helemaal niet gezien hebben. Het lijkt wel amateurvoetbal, dat de scheidsrechter zich zo laat beïnvloeden door de tegenstander."

Feyenoord kwam door de rode kaart weinig aan aanvallen toe. "Ik stond op een eiland, maar dan moet je even vechten voor het team. Als je op het eind zo belangrijk kunt zijn, dan vergeet je alles", glundert Dessers. "Ik heb het de afgelopen weken al een paar keer meegemaakt, maar dit went niet. Dit is genieten. Het is mooi om dit met duizenden fans te vieren. Het geeft voldoening om de fans voor me te winnen. Er hebben altijd vraagtekens om me heen gehangen, maar ik voel me goed hier. We spelen in een goed team en spelen leuk voetbal." Aan het eind van het interview wordt duidelijk dat de spits in zijn onderbroek voor de camera staat. Zijn broekje is bij het publiek beland. "De fans vroegen erom, dus ik moest 'm even in het publiek gooien. Niet filmen!", zegt hij lachend.