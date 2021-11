Ryan Babel scoort na vijftien seconden; Milik tweemaal trefzeker

Donderdag, 25 november 2021 om 20:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:16

Galatasaray heeft donderdagavond een klinkende zege geboekt in de Europa League. In eigen huis was de Turkse formatie met 4-2 te sterk voor Olympique Marseille. Dankzij de overwinning is de ploeg van trainer Fatih Terim zeker van overwintering in het toernooi, terwijl de Fransen in het laatste duel met Lokomotiv Moskou nog moeten strijden om een ticket voor de Conference League. Galatasaray strijdt in het slotduel van Groep E met Lazio om poulewinst.

Patrick van Aanholt kon zoals gebruikelijk rekenen op een basisplek, terwijl Ryan Babel genoegen moest nemen met een plek op de bank. Galatasaray schoot uitstekend uit de startblokken, daar de openingstreffer al in de twaalfde speelminuut werd gevonden. Alexandru Cicaldau veroverde de bal op het middenveld en kreeg het leer na een combinatie met Sofiane Feghouli terug op de rand van het zestienmetergebied. Cicaldau creëerde ruimte voor zichzelf en verschalkte doelman Pau López met een diagonale schuiver. Na een half uur spelen werd de score verdubbeld. Na een voorzet van Cicaldau verschalkte de gedesoriënteerd ogende Duje Caleta-Car zijn eigen doelman: 2-0.

15 seconden in het veld en eerste balcontact van Ryan Babel ???!#GALMAR pic.twitter.com/UyUN6zv0lT — ESPN NL (@ESPNnl) November 25, 2021

Net na het verstrijken van het eerste uur liepen de Turken nog verder weg. Na een fraaie pass van Kerem Aktürkoglu slaagde Feghouli erin om ook zijn naam op het scorebord te zetten: 3-0. In de 68ste minuut dacht Arkadiusz Milik een eretreffer te kunnen aantekenen vanaf elf meter. Na een onbesuisde tackle van Olimpiu Morutan wees arbiter Tobias Stieler resoluut naar de stip. De voormalig Ajacied verzuimde de buitenkans in eerste instantie te benutten, maar hij scoorde uit de rebound alsnog: 3-1. In de slotfase vergrootte Galatasaray de marge weer tot drie goals. Babel mocht in de 82ste minuut binnen de lijnen komen, en schoot binnen vijftien seconden op aangeven van Marcão de 4-1 binnen. Enkele minuten later zette Milik met zijn tweede van de avond de 4-2 eindstand op het scorebord.