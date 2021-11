Vitesse levert wereldprestatie en doet dankzij resultaat Spurs helemaal mee

Donderdag, 25 november 2021 om 20:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:45

Vitesse heeft donderdagavond op de valreep een razendknap punt behaald tegen Stade Rennes. De Arnhemmers speelden in Frankrijk moedig en kwamen na rust terug van een 3-1 achterstand: 3-3. Omdat Tottenham Hotspur met tien man verloor van NS Mura (2-1), doet Vitesse nog volop mee om overwintering in de Conference League. Vitesse staat in punten gelijk met Tottenham (zeven punten) en speelt in het laatste duel thuis tegen Mura. De Arnhemmers hebben een iets minder goed doelsaldo dan the Spurs (+1 om +3). Rennes is na donderdagavond al gekwalificeerd.

Letsch verraste met zijn opstelling en zette Elazar Dasa op de bank, omdat de rechtsback zich te laat meldde voor de wedstrijdbespreking. Romaric Yapi kreeg daarom een kans in de basis, wat ook gold voor Daan Huisman. Het talent kreeg zeer verrassend de voorkeur in de aanval boven Nikolai Frederiksen en Thomas Buitink. Vitesse ging naar Rennes in de wetenschap dat waarschijnlijk alleen een zege genoeg zou zijn om verder te komen.

De eerste schietkans was in de zesde minuut voor Rennes-middenvelder Lovro Majer, die uit de stuit naast poeierde. Drie minuten later gaf Vitesse de openingstreffer weg, toen Jacob Rasmussen een zwakke pass verstuurde in de opbouw. Zo kwam de bal bij Gaetan Laborde, die Dominik Oroz uitkapte en beheerst afrondde: 1-0. Vitesse kwam daarna wat beter in de wedstrijd en creëerde in de twintigste minuut een goede kans voor Loïs Openda, die na een goede pass van Matús Bero van dichtbij op keeper Alfred Gomis stuitte.

Een kwartier later kopte Oroz uit een vrije trap in kansrijke positie over. Zo waren de kansen voor Vitesse, maar sloeg Rennes in de 39ste minuut toe. Ditmaal verloor Vitesse-verdediger Sondre Tronstad de bal op de achterlijn, waarna Birger Meling een lage pass verstuurde naar Laborde. De spits schoot van zestien meter ineens binnen: 2-0. De beslissing had meteen daarna al kunnen vallen, maar Vitesse wist de bal op wonderbaarlijke wijze uit de goal te houden. Jeroen Houwen redde twee keer op schoten van Laborde, waarna Maximilian Wittek de rebound van Majer van de lijn haalde. Het spektakel bleef zich opvolgen, want aan de overzijde nam Huisman de bal van achttien meter heerlijk uit de stuit, waarna die laag binnen plofte: 2-1.

Vitesse kwam na rust sterk uit de kleedkamer en kreeg twee aardige mogelijkheden. Huisman schoot na goed werk van Openda in het blok bij Rennes, terwijl Buitink het na een heerlijke pass van Bazoer ineens uit de lucht probeerde. Zijn volley werd gepakt door Gomis. Daarna was Rennes sterker en kopte Martin Terrier rakelings naast uit een voorzet van rechts. In de 69ste minuut was het alsnog raak voor Laborde, die de bal enigszins toevallig voor de voeten vond na een vrije trap en via de binnenkant van de paal binnenschoot: 3-1. Vitesse kwam zes minuten later terug in de wedstrijd dankzij Buitink, die een gekraakt schot van Huisman toevalligerwijs voor de voeten vond en binnentikte: 3-2. De Arnhemmers bleven aandringen en kwamen in blessuretijd op gelijke hoogte. Openda vond de bal gelukkig voor de voeten en haalde van vijftien meter vernietigend uit: 3-3.