Beelden knallende kleedkamerruzie Cristiano Ronaldo en Cuadrado vrijgegeven

Donderdag, 25 november 2021 om 19:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:44

Juventus heeft donderdag kleedkamerbeelden van een ruzie tussen Cristiano Ronaldo en Juan Cuadrado vrijgegeven. In de docuserie Tutto o niente: Juventus van Amazon Prime is te zien hoe een gefrustreerde Ronaldo de kleedkamer veroordelend toespreekt tijdens de rust van het Champions League-duel met FC Porto op 9 maart eerder dit jaar. Bijna de volledige kleedkamer blijft stil tijdens de woedeuitbarsting van de Portugees, behalve Cuadrado.

Afgelopen seizoen moest Juventus in de achtste finale van de Champions League op eigen veld een 2-1 nederlaag uit het heenduel met FC Porto rechtzetten. In de negentiende speelminuut ging het echter al mis voor la Vecchia Signora, die door toedoen van Sergio Oliveira halverwege tegen een 0-1 achterstand aankeek. Juventus kon zijn stempel niet op de wedstrijd drukken en dat leidde tot zeer veel frustratie bij Ronaldo, zo blijkt uit de beelden.

L'échange tendu entre Cuadrado et CR7 à la mi-temps de Juventus Porto : Cristiano Ronaldo : "On joue comme des merdes encore !" Cuadrado : "Calme, tu dois être un exemple pour tout le monde" CR7 : "On ne joue rien, il faut dire la vérité !" pic.twitter.com/otrFpHTyzm — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) November 25, 2021

“We moeten meer doen, che merda!. We raken geen knikker”, schreeuwt Ronaldo wanneer hij de kleedkamer binnenloopt. “Altijd spelen we slecht!” Bijna iedereen blijft stil, behalve Cuadrado. “Rustig, Cris. Jij moet juist een voorbeeld zijn voor ons”, reageert de Colombiaan, die Ronaldo recht in de ogen kijkt. Ronaldo: “Ik doel ook op mezelf, hè! We spelen waardeloos! De waarheid moet gezegd worden. Het is een Champions League-wedstrijd, we moeten karakter tonen!”

Uiteindelijk is te zien hoe toenmalige trainer Andrea Pirlo het duo probeert te kalmeren. In het tweede bedrijf slaagde Juventus erin de wedstrijd te kantelen door een dubbelslag van Federico Chiesa. Daarmee werd een verlenging afgedwongen, maar daarin ging het uiteindelijk toch nog mis voor de ploeg uit Turijn. Hoewel na extra tijd met 3-2 gewonnen werd, bekerden de Portugezen verder op basis van uitdoelpunten.