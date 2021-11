Schmidt maakt opstelling bekend voor cruciaal Europa League-duel

Donderdag, 25 november 2021 om 19:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:38

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor de thuiswedstrijd tegen Sturm Graz. De trainer van de Eindhovenaren kiest voor dezelfde elf namen als afgelopen zaterdag tegen Vitesse (2-0 winst). Dat betekent dat Phillipp Mwene en Mauro Júnior wederom de backposities bezetten. De wedstrijd begint om 21.00 uur in het Philips Stadion.

De meest opvallende naam in de opstelling is waarschijnlijk die van Érick Gutiérrez. De Mexicaanse middenvelder moest het onder Schmidt lange tijd doen met een bijrol, maar behoudt nu al weken de voorkeur boven Marco van Ginkel en Davy Pröpper. Guti vormt het controlerende blok met de man in vorm Ibrahim Sangaré, die tegen Vitesse de prachtige openingstreffer verzorgde.

De ziekenboeg in Eindhoven is nog altijd overvol. Zo moesten de Noord-Brabanders het al langer stellen zonder Philipp Max, Jordan Teze, Cody Gakpo, Noni Madueke en Eran Zahavi. Daar kwam Maximiliano Romero deze week bij. De spits moet twee tot drie weken herstellen van een nieuwe blessure. Er zijn drie beloften van Jong PSV toegevoegd aan de selectie: Dennis Vos, Jenson Seelt en Jeremy Antonisse.

PSV staat momenteel derde in Groep B en heeft aan een punt genoeg om zich te verzekeren van overwintering in minimaal de Conference League. De Eredivisionist zal zich echter op winst richten om volledig mee te blijven doen voor de eerste twee plekken in de poule. PSV staat op vijf punten, terwijl Real Sociedad en AS Monaco respectievelijk zes en acht punten verzamelden. De laatste twee ploegen spelen donderdagavond in Monaco tegen elkaar.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Sangaré Gutiérrez; Bruma, Götze, Doan; Carlos Vinícius