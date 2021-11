Letsch kiest voor zeer verrassende aanvaller in cruciaal duel in Rennes

Donderdag, 25 november 2021 om 17:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:09

De opstelling van Vitesse voor de cruciale Conference League-wedstrijd tegen Stade Rennes is bekend. De nummer vijf van de Eredivisie moet winnen in Frankrijk om kwalificatie voor de knock-outfase in eigen hand te houden. Thomas Letsch biedt Daan Huisman verrassenderwijs een basisplaats in de voorhoede. Het duel met de koploper van Groep G begint om 18.45 uur in het Roazhon Park.

Vitesse moet het stellen zonder doelman Markus Schubert en verdediger Danilho Doekhi, die allebei geschorst zijn. Zij kregen allebei een rode kaart in de verloren uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur (3-2) van drie weken geleden. Jeroen Houwen en Dominik Oroz zijn hun vervangers. Vanwege de absentie van Doekhi draagt Matús Bero de aanvoerdersband. De keuze voor Houwen is een logische voor trainer Letsch. Rechts in de verdediging krijgt Oroz als rechtspoot de voorkeur boven de linksbenige Tomas Hajek.

"We missen onze aanvoerder en keeper en nu moeten anderen opstaan", kondigde Letsch woensdag op de persconferentie al aan. "Iedereen krijgt het vertrouwen. Houwen keepte erg goed tegen Feyenoord en als invaller tegen Tottenham." Riechedly Bazoer staat in de opstelling van de UEFA als middenvelder genoteerd, maar speelt vermoedelijk in de defensie. Op de rechtsbackpositie speelt Romaric Yapi, die het vertrouwen krijgt omdat Eli Dasa niet geheel fit is.

In de voorhoede speelt de negentienjarige Huisman, die dit seizoen alleen een basisplek had in het competitieduel met Fortuna Sittard (1-1) op 25 september. Daarentegen beginnen Thomas Buitink en Nikolai Baden Frederiksen op de bank. Huisman speelt met Openda in de voorhoede. De steraanvaller van Vitesse begon drie weken geleden op de bank tegen Tottenham, nadat hij te laat verscheen bij de wedstrijdbespreking. Destijds stond Buitink achter een tweemansvoorhoede die bestond uit Yann Gboho en Baden Frederiksen.

Vitesse staat met zes punten uit vier wedstrijden op de derde plek in Groep G. Als de Arnhemmers niet winnen in Frankrijk, maar Tottenham Hotspur donderdagavond wel wint op bezoek bij NS Mura, is uitschakeling in de Conference League een feit. Als Vitesse een overwinning boekt op Stade Rennes, kan de ploeg kwalificatie voor de volgende ronde veiligstellen in de slotwedstrijd tegen Mura.

Opstelling Vitesse: Houwen; Yapi, Oroz, Bazoer, Rasmussen, Wittek; Gboho, Trondstad, Bero; Openda, Huisman