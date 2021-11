Manchester United vindt met Rangnick tijdelijke opvolger voor Solskjaer

Donderdag, 25 november 2021 om 16:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:44

Manchester United heeft een tijdelijke oplossing gevonden na het vertrek van Ole Gunnar Solskjaer. Ralf Rangnick gaat tot het einde van het seizoen de honneurs waarnemen op Old Trafford, verzekert The Athletic. Solskjaer werd afgelopen zondag door de clubleiding van Manchester United op straat gezet, nadat hij een dag eerder met 4-1 onderuit was gegaan op bezoek bij Watford. Rangnick werkt momenteel bij Lokomotiv Moskou, waar hij hoofd sport en ontwikkeling is.

Rangnick houdt zich bij Lokomotiv bezig met een breed scala aan werkzaamheden, waaronder de strategische planning en de jeugdopleiding. Volgens Engelse media heeft United overeenstemming bereikt met de Duitser om het seizoen op interim-basis af te maken. The Athletic plaatst daarbij wel de kanttekening dat Lokomotiv bereid moet zijn om hem te laten gaan, daar Rangnick en United 'het huidige contract respecteren'. De Duitser gaat een contract voor zes maanden tekenen, waarna hij aan het einde van het seizoen een adviserende rol krijgt binnen de club. United had naar verluidt een shortlist met vijf namen om Solskjaer tijdelijk op te volgen, onder wie Ernesto Valverde, Lucien Favre en Paulo Fonseca.

Als trainer staat Rangnick bekend om zijn werk bij onder meer Schalke 04, TSG Hoffenheim en RB Leipzig. Bij Schalke was hij het meest succesvol en won hij in het seizoen 2010/11 de Duitse beker en in 2011 de Duitse Supercup. In juni 2012 tekende Rangnick een contract bij het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. Hij kreeg er de functie van sportief directeur, terwijl hij landgenoot Roger Schmidt aannam als trainer. Daaropvolgend bleef Rangnick een aantal jaren behouden voor het Red Bull-concern en was hij jaren werkzaam voor RB Leipzig.

Afgelopen zomer werd de naam van Rangnick veelvuldig in verband gebracht met clubs in Engeland en Duitsland, waaronder Tottenham Hotspur en Schalke. De Duitser geldt als de architect van het moderne voetbalimperium en stuwde in verschillende functies zowel Red Bull Salzburg als RB Leipzig omhoog. Na zijn vertrek bij Leipzig leek hij even aan de slag te gaan bij AC Milan in een dubbelfunctie, maar door die samenwerking ging afgelopen zomer op het laatste moment een streep. Ook werd zijn naam in verband gebracht met het bondscoachschap bij Duitsland, maar de Duitse voetbalbond koos voor Hansi Flick.