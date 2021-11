Ajax ontkent plaagstoot richting UEFA met ‘nieuwe’ spelersbus

Ajax verscheen woensdag met een opvallende spelersbus in Istanbul voor het Champions League-duel met Besiktas (1-2). De Amsterdammers hadden de originele bestickering eenmalig ingewisseld voor een variant met drie gekleurde vogels, verwijzend naar de three little birds. Ajax trad in Turkije bovendien voor het eerst in het miljardenbal aan met het derde zwarte shirt. Eerder kreeg de club nog een tik op de vingers van de UEFA en moesten de vogeltjes van het shirt verwijderd worden, daar het in strijd is met de regelgeving.

Commercieel directeur Menno Geelen ontkent dat de nieuwe look een plaagstoot is richting de Europese voetbalbond. "Zeker niet. De UEFA heeft heldere regels", vertelt de directeur tegen Ajax Life. "Wij hebben ons daaraan te houden. Of we het er nou mee eens zijn of niet, we conformeren ons eraan. Het staat ons wel vrij om buiten het veld dingen te doen en die ruimte pakten we. We misten de vogeltjes woensdagavond, maar vooral de supporters. In het filmpje eerder die ochtend, lieten we blijken dat ook als ze er niet bij zijn, we weten dat ze er tóch zijn. De vogeltjes konden we daar mooi voor gebruiken."

Ajax speelt sinds deze zomer in het zwarte shirt. Met het tenue, dat half augustus officieel werd gepresenteerd, brengt Ajax een ode aan Bob Marley en zijn nummer Three Little Birds, dat geregeld in de Johan Cruijff ArenA te horen is. Op de achterkant van het originele shirt staan drie vogels afgebeeld, maar die moesten verwijderd worden van de UEFA. Het was woensdag voor het eerst dat Ajax het shirt aan de rest van Europa kon laten zien. Tot voor kort was het shirt alleen te zien in de Eredivisie.

Geelen erkent dat het een behoorlijke operatie was om de spelersbus om te turnen. "Alles moest in Istanbul gebeuren", aldus de commercieel directeur. "Van bussen regelen, tot zwart wrappen op de dag voor de wedstrijd. De nacht voor de wedstrijddag moesten de vogeltjes erop en zijn de foto's gemaakt. Creatieve collega’s van marketing en media komen geregeld samen om dingen te bedenken, te toetsen en nog beter te maken. Heel veel plannen sneuvelen, maar gelukkig komt er ook veel tot uitvoer."