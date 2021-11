Jürgen Klopp onderbreekt gepikeerde journalist: ‘Stop, stop, stop’

Jürgen Klopp heeft woensdagavond na de Champions League-wedstrijd tegen FC Porto (2-0) een lichte woordenwisseling gehad met een journalist, die gepikeerd was over een eerdere uitspraak van de Duitse oefenmeester. Klopp noemde de Afrika Cup afgelopen zaterdag een ‘klein toernooi’, toen hij aangaf dat er toch nog een interlandbreak zou zijn voor maart. Die uitspraak kon op weinig sympathie rekenen bij journalist Ojora Babatunde van OJB Sports.

Klopp heeft zich niet verontschuldigd voor zijn recente opmerkingen over de Afrika Cup. In plaats daarvan geraakte hij woensdagavond in een lichte woordenwisseling met een boze verslaggever. De manager van Liverpool werd na de overwinning van zijn ploeg tegen Porto aangesproken op wat hij zaterdag na afloop van het gewonnen Premier League-duel met Arsenal (4-0) zei. Klopp noemde de Afrika Cup toen een 'klein toernooi', toen hij het had over de internationale onderbrekingen.

Klopp responding to my question on his comment on AFCON being a little tournament.#AFCON2021 pic.twitter.com/n9jsl9TPan — Ojora Babatunde (@ojbsports) November 24, 2021

De journalist, Babatunde van OJB Sports, confronteerde Klopp direct met de eerder gemaakte opmerkingen. “Tijdens je laatste persconferentie noemde je de Afrika Cup bewust een ‘klein toernooi’. Ik denk dat het een belediging is voor de spelers, een belediging voor de fans, een belediging voor de mensen op het continent en ik denk dat je het continent een verontschuldiging verschuldigd bent”, liet de journalist weten. Een verbouwereerde Klopp probeerde Babatunde daarop te onderbreken. “Stop, stop, stop, zo bedoelde ik het niet. Ik bedoelde het niet zo, ik weet niet waarom je het zo opvat om eerlijk te zijn…”, aldus de Duitse oefenmeester.

De journalist viel vervolgens Klopp weer in de rede. “Dat was wat je zei, ik luisterde naar de persconferentie en je zei dat het continent in Afrika weinig is.” Klopp verdedigde vervolgens zijn opmerkingen. "Ik bedoelde het niet zo, kom op. Het is niet eens in mij opgekomen dat ik wilde praten over de Afrika Cup als een ‘klein toernooi’ of over Afrika, dat een klein continent is, helemaal niet. Als je de hele persconferentie had bekeken, had je het misschien goed begrepen. Wat ik bedoelde, was dat er nu geen internationale onderbrekingen meer zijn tot maart.”

"Ik zei: ‘Oh, er is een klein toernooi in januari’, en ik bedoelde niet een klein toernooi, ik zei alleen dat het een toernooi is. Het was ironisch bedoeld.. Het is nog steeds een toernooi, een groot toernooi. We moeten onze beste spelers afstaan…” Liverpool moet het vanwege de Afrika Cup hoogstwaarschijnlijk een kleine maand stellen zonder Mohamed Salah, Sadio Mané en Naby Keïta. Het eindtoernooi wordt gehouden van 6 januari tot en met 9 februari.