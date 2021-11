KNVB: Twee Eredivisieclubs financieel gezonder dan Ajax

Donderdag, 25 november 2021 om 14:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:14

Go Ahead Eagles en Heracles Almelo zijn de financieel gezondste clubs van de Eredivisie, zo blijkt uit cijfers van de KNVB die door Voetbal International op een rij zijn gezet. Ook Sparta Rotterdam, RKC Waalwijk en SC Cambuur doen het naar behoren als het op de centen aankomst. PSV bevindt zich juist in de gevarenzone. Het mislopen van de Champions League-inkomsten laat zich voelen bij de Eindhovenaren.

De clubs worden door de KNVB jaarlijks doorgelicht via een zogeheten Financieel Rating System. De voetbalbond werkt met een maximumscore van veertig punten. Scoort een club minder dan vijftien punten, dan komt de KNVB in actie. Er volgt dan een verplichte scan, waarna een plan van aanpak vereist is. Met 37 punten is Go Ahead Eagles volgens de voetbalbond de gezondste club van Nederland. “Helemaal goed, toch? Als je zo dicht bij het maximumaantal zit, weet je dat je het niet slecht doet”, laat algemeen directeur Jan Willem van Dop weten. “Niet om onszelf op de borst te kloppen, maar toen ik kwam, was dit al een beetje ingezet onder Hans de Vroome (voormalig voorzitter van Go Ahead, red.).”

“Eerst de lasten, dan de baten”, vervolgt Van Dop. “Dan ging het bijvoorbeeld over de jeugdopleiding. Ja, die was belangrijk, maar hoe goed het idee ook was, nee, daar mocht geen cent méér in dan 150.000 euro. Mooi voorbeeld zijn ook de contracten. Toen wij promoveerden, zijn we daar in de lijn van de Keuken Kampioen Divisie mee doorgegaan, we gaan niet ineens een waterhoofd creëren.” Van Dop heeft bij Go Ahead Eagles ook geanticipeerd op de coronapandemie. “Toen de pandemie uitbrak, zijn we de zaterdag daarna bij elkaar gaan zitten en meteen met de stofkam door de begroting gegaan. Het eerste wat we hebben gedaan, is zelf tien procent inleveren. Dat lijkt me normaal als je een beroep gaat doen op anderen.”

Heracles Almelo eindigt op de 'ranglijst' voor gezonde clubs vlak achter Go Ahead met 36 punten. “Ach, eerste of tweede, 36 of 38... Wij kijken daar niet zo naar. We moeten gewoon netjes onze rekeningen betalen. Zo moeilijk is dat niet. Noem ons maar een atypische club”, luidt de reactie van algemeen directeur Rob Toussaint. Dat Ajax, gezien het succes in de Champions League, in de top drie staat, mag geen verrassing heten. De inkomsten uit het Europese avontuur van de Amsterdammers komen nu al uit op zo'n zeventig miljoen euro. Ajax won woensdagavond met 1-2 bij Besiktas en streek daarmee een winstpremie op van 2,8 miljoen euro.

Het mislopen van de inkomsten uit het miljardenbal doet zich bij PSV juist voelen. Door het verlies tegen Benfica in de laatste voorronde van de Champions League zag de club alleen al een startpremie van 15,65 miljoen euro aan zijn neus voorbij gaan. Met zestien punten blijft de club net buiten de alarmzone van de KNVB. “Net aan de goede kant van de streep”, luidt de reactie vanuit Eindhoven. PEC Zwolle (14 punten), NEC (4 punten) en Fortuna Sittard (2 punten) komen er het slechtst vanaf en bevinden zich in de zogeheten 'rode categorie'.