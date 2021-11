‘Xavi geeft groen licht voor aankoop van maximaal vijftien miljoen euro’

Donderdag, 25 november 2021 om 12:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:58

Xavi heeft groen licht gegeven voor de komst van Arthur Cabral, verzekert Goal. De spits van FC Basel, die tussen de twaalf en vijftien miljoen euro moet kosten, staat al enige tijd op het wensenlijstje van Barcelona. Barça moet gezien de huidige economische situatie van de club echter eerst spelers zien te verkopen, wil het zich met de aanvaller versterken.

Door het vertrek van Lionel Messi naar Paris Saint-Germain heeft Barcelona veel doelpunten ingeleverd. Memphis Depay is de topscorer van de Catalanen met zeven goals, maar ook hij weet met name in de topwedstrijden en in de Champions League vooralsnog niet te imponeren. Barcelona heeft dit seizoen vooralsnog slechts 22 doelpunten in 18 officiële wedstrijden gemaakt, bijna de helft van het totaal van vorig seizoen in deze fase (39) van het seizoen. In de Champions League kwam Los Azulgrana tot slechts twee doelpunten in vijf duels.

Vanwege het gebrek aan scorend vermogen is de club dringend op zoek naar een nieuwe centrumspits. Deco - oud-middenvelder van onder meer Chelsea en Barcelona en tegenwoordig werkzaam als scout voor de Catalanen - is op de proppen gekomen met Cabral en heeft reeds contact gehad met diens zaakwaarnemer Paulo Pitombeira. Xavi heeft groen licht gegeven voor de komst van de spits van FC Basel, zo klinkt het. De aanvaller moet tussen de twaalf en vijftien miljoen euro kosten, al lijkt dit vanwege de huidige economische situatie van Barcelona vooralsnog een struikelblok te vormen. Onder anderen Martin Braithwaite en Samuel Umtiti staan op de nominatie om te vertrekken, daar er eerst spelers verkocht moeten worden.

Mocht Barça er in januari niet in slagen om meer ruimte te creëren in het salarishuis, dan overweegt de club in te zetten op een huurdeal met een verplichte optie tot koop. Cabral speelt sinds de zomer van 2020 voor FC Basel, dat hem voor zes miljoen euro overnam van het Braziliaanse Palmeiras. De 23-jarige spits verzorgde sindsdien 61 doelpunten en 17 assists in 99 officiële wedstrijden voor de Zwitserse topclub. Ook dit seizoen is Cabral op schot. In 24 duels wist hij tot dusver 23 keer te scoren. Zijn contract bij de huidige koploper van de Zwitserse Super League loopt nog door tot medio 2023.