Spijkerharde overtreding Noa Lang onderstreept frustrerende avond Brugge

Donderdag, 25 november 2021 om 11:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:06

Club Brugge beleefde woensdag een uiterst frustrerende avond in de Champions League. De ploeg van trainer Philippe Clement ging op eigen veld met 0-5 ten onder tegen RB Leipzig, nadat de Duitsers bij rust al op een 0-4 voorsprong stonden. Ruud Vormer bleef de volledige wedstrijd op de bank bij de thuisploeg, terwijl Bas Dost en Noa Lang wel mochten opdragen. Over laatstgenoemde ontstond veel kritiek, mede door een spijkerharde overtreding op Josko Gvardiol.

Brugge had geen moment uitzicht op een resultaat tegen Leipzig en zag de frustraties in de loop van de wedstrijd toenemen. "Natuurlijk neem ik de schuld ook op mezelf", erkende Clement na afloop voor de camera's van VTM. "Ik ben degene die de opstelling bepaalt en de tactiek bedenkt. Je wilt een doelpunt maken en vooruit spelen, maar we waren niet goed genoeg in de duels. En ik heb uiteraard ook de verkeerde keuzes gemaakt." Opvallend was dat het publiek in het Jan Breydel Stadion na de tweede Duitse treffer de naam van Vormer begon te scanderen.

Klik op 'Bekijken op YouTube' om de om de overtreding van Noa Lang te zien (vanaf 2.10 min)

"Clement stelt zich kwetsbaar op, terwijl dat eigenlijk niet hoeft", is HLN-analist Marc Degryse van mening. "Vormer is heus niet de reden waarom Club Brugge in een mindere periode zit. Hoe het publiek al snel om Vormer begon te roepen, dat is vragen om problemen." Voor Club Brugge, dat nu laatste staat in Groep A met vier punten uit vijf duels, komt alles aan op de laatste wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. De Belgen waren bij een zege op Leipzig verzekerd van Europese overwintering.

Noa Lang bewees zichzelf een hele slechte dienst. De aanvaller, die twee maanden geleden voor het laatst trefzeker was, maakte en gefrustreerde indruk en onderstreepte dat met een harde tackle op de enkels van Gvardiol. De Nederlander kwam er met slechts geel mee weg, maar werd niet onbesproken gelaten in de nabeschouwing. "Je merkte aan de spelers dat ze er niet happy bij liepen", vervolgt Degryse. "Lang en Balanta mochten blij zijn dat ze geen rood kregen. Ze gingen over de schreef, duidelijk een uiting van frustraties. Dat slechte people management zal Clement nog op zijn bord krijgen."

Ook Sporza-analist Eddy Snelders schrok van het niveau van Brugge. “Je kunt verliezen, maar de manier waarop was hallucinant. Er was geen greintje inzet, geen weerbaarheid. De spelersgroep van Club onderging de wedstrijd gisteren volledig. Het duurde 35 minuten voordat ze over de middellijn kwamen. Het was ontluisterend. Clement koos voor lichtgewichten in de aanval vanuit het idee dat ze veel aan de bal zouden zijn. Het tegenovergestelde was waar. Ik zeg nog niet dat het crisis is, maar de eerste tekenen zijn er wel."