Het sprookjesachtige verhaal van koelkastbezorger Junior Messias

Donderdag, 25 november 2021 om 10:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:20

AC Milan kroop woensdagavond door het oog van de naald in de Champions League. De ploeg van trainer Stefano Pioli was bij een nederlaag op bezoek bij Atlético Madrid uitgeschakeld in Europees verband, maar mag door een houdini-act zelfs nog hopen op overwintering in het miljardenbal. Junior Messias werd de grote man met een treffer in de absolute slotfase. De dertigjarige aanvaller emigreerde op zijn 23ste naar Italië, speelde in amateurcompetities en kreeg een baan als bezorger van koelkasten.

Het is een sprookjesachtig verhaal. Nadat Messias besloot het Braziliaanse dorp São Cândido te verlaten, streek hij in Italië neer op de amateurvelden van Chieri en Gozzano, waar hij het grootste gedeelte van zijn tijd doorbracht in de buitenwijken van Barriera di Milano. Daar bezorgde de aanvaller onder meer koelkasten en vaatwassers en bleef hij zicht houden op zijn droom om ooit profvoetballer te worden. Het leverde hem in 2019 zijn eerste profcontract op bij Crotone, waar hij in zijn debuutseizoen 9 keer scoorde en 3 assists afleverde.

What's in the name ?? Messias is de held van AC Milan en schiet zijn club in de slotfase langs Atletico ?? Daardoor mogen de Milanezen nog altijd hopen op overwintering in de Champions League ??#ZiggoSport #UCL #ATMMIL pic.twitter.com/D01HgQK9xa — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 24, 2021

Het sprookje werd voortgezet bij AC Milan, waar hij momenteel een jaar wordt ondergebracht door zijn eigenlijke werkgever. De inmiddels dertigjarige spits kwam woensdag voor het eerst binnen de lijnen in een Champions League-wedstrijd en was meteen van onschatbare waarde, toen hij in de slotminuut een voorzet van Franck Kessié achter doelman Jan Oblak kopte. Door de zege heeft Milan, dat nu net zoveel punten heeft als Atlético Madrid (vier), nog volop kans op het bereiken van de volgende ronde. Over twee weken treft de ploeg van Pioli in eigen huis het al geplaatste Liverpool, terwijl Atlético op bezoek gaat bij FC Porto, dat vijf punten heeft.

"Ik draag deze treffer op aan mijn familie en vrienden in Brazilië. Zij zijn altijd in mij blijven geloven, dankzij hen spel ik nu voor AC Milan", zei Messias na afloop van zijn treffer tegen Amazon Prime. "Ik heb een ander pad bewandeld dan anderen, maar nu sta ik hier. Dit is de belangrijkste dag van mijn leven. Maar ik heb geleerd om altijd nederig te blijven. Je moet niet van slag raken bij tegenslag of kritiek en niet te enthousiast worden bij complimenten. Je moet ervoor zorgen dat je altijd in balans blijft."

Messias weet dat zijn ploeg door het oog van de naald is gekropen. "Ik ben erg blij met de prestatie en vooral met de overwinning. We gaan weg met de drie punten en zijn nog in leven, maar we hebben nog niks. Er is nog genoeg om voor te strijden." Pioli verwacht nog veel meer van zijn pupil. "Het is een wonderlijk verhaal, maar dit is pas het begin", zei de coach. "Bij zijn komst had hij wat problemen, maar nu kan hij de ploeg echt helpen. Messias heeft geweldige kwaliteiten. Dankzij deze goal zal zijn vertrouwen toenemen en zal hij nog veel meer laten zien. Daar ben ik van overtuigd."