Dit is het immense bedrag dat Ajax al heeft verdiend in de Champions League

Donderdag, 25 november 2021 om 07:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:11

De financiële voorsprong op de Nederlandse concurrentie wordt door het succes in de Champions League alleen nog maar groter voor Ajax. Door de 1-2 overwinning op Besiktas van woensdagavond schrijft de club uit Amsterdam weer een kleine drie miljoen euro bij het enorme bedrag dat al was binnengehaald via het Europese miljardenbal. Alleen deelname aan de Champions League leverde Ajax reeds een bedrag van 36 miljoen euro op.

Ajax ontving een startpremie van 15,64 miljoen euro plus een coëfficiëntenpremie van 20,46 miljoen euro. Door goed te presteren, haalde Ajax het bedrag zelf flink omhoog: 14 miljoen euro aan winstpremies dankzij de overwinningen op Besiktas (tweemaal), Borussia Dortmund (tweemaal) en Sporting Portugal. Het team van trainer Erik ten Hag sluit de groepsfase over twee weken af met een thuisduel met de Portugezen.

Erik ten Hag: 'Wij willen het puntenrecord verbeteren'

Ajax ontving daarnaast acht miljoen euro aan recettes en drie miljoen euro uit de market pool. De premie voor het overleven van de groepsfase van de Champions League bedraagt 9,6 miljoen euro. De totale inkomsten van Ajax bedragen zodoende tot dusver liefst 70,7 miljoen euro. Het is echter nog wel de vraag of de laatste groepswedstrijd in een volle Johan Cruijff Arena gaat worden afgewerkt. Mocht dit niet het geval zijn, dan loopt Ajax een flink bedrag aan recettes mis.

De huidige maatregelen van het demissionaire kabinet lopen immers vlak voor het afsluitende duel met Sporting af. Mochten de stadions in Nederland gesloten blijven, dan loopt Ajax ongeveer een bedrag van twee miljoen euro per Europese thuiswedstrijd mis. Hetzelfde gaat eventueel gelden voor de thuiswedstrijd in de achtste finale, al wordt dat duel wordt pas in februari of maart gespeeld.

Naarmate het toernooi vordert zijn er voor Ajax nog grotere bedragen te verdienen. Een plek in de kwartfinale is namelijk goed voor nog eens 10,6 miljoen euro, terwijl de halvefinalisten 12,5 miljoen euro ontvangen. Voor de twee finalisten ligt 15,5 miljoen euro klaar en de winnaar van de Champions League ontvangt een bonus van 4,5 miljoen euro. Daar komt vervolgens nog eens automatisch 3,5 miljoen euro bovenop als finalist van de Europese Super Cup. Het winnen van deze finale, die in augustus 2022 in Helsinki wordt gespeeld, levert nog eens 1 miljoen euro op.