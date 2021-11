De clubs waar Ajax rekening mee moet houden bij loting achtste finales

Ajax heeft zich woensdagavond verzekerd van de groepswinst in Poule C van de Champions League. Dat betekent dat de Amsterdammers bij de loting voor de achtste finales van het miljardenbal worden gekoppeld aan een club die tweede is geworden in zijn groep. Ajax zal daarbij voornamelijk vrezen voor Paris Saint-Germain, dat achter Manchester City gaat eindigen in Groep A.

Ajax kan achtervolger Sporting Portugal niet loten, omdat beide ploegen in dezelfde groep zitten. Buiten Sporting en PSG zijn er na speelronde vijf in de Champions League nog geen ploegen verzekerd van de tweede plek. Wel weet Ajax zeker dat Manchester City, Liverpool, Bayern München en Manchester United in ieder geval ontlopen worden: de vier grootmachten hebben zich net als de Amsterdammers verzekerd van winst in hun eigen groep.

Daar zal Chelsea zich normaal gesproken bij gaan voegen, als de Londenaren het laatste groepsduel winnen van Zenit Sint-Petersburg. Juventus zal in dat geval plek twee grijpen in Groep H en een mogelijke tegenstander van Ajax worden. Verder vechten Real Madrid en Internazionale in een onderling duel om winst van Groep D. De Madrilenen hebben in eigen huis aan een punt genoeg om Inter op plek twee te houden.

Villarreal moet in Groep F in het laatste duel met Atalanta minimaal een punt halen voor plek twee, anders gaan de Italianen verder. Barcelona vreest de tweede positie in Groep E nog kwijt te raken als niet gewonnen wordt van Bayern München, want dan kan Benfica nog langszij komen door zelf in eigen huis te winnen van Dynamo Kiev.

Er zijn nog twee poules waar de strijd om plek twee helemaal openligt. FC Porto (vijf punten) verdedigt die positie in Groep B in een thuisduel met Atlético Madrid (vier punten). AC Milan (vier punten) kan eventueel nog profiteren in de thuiswedstrijd tegen Liverpool. In Groep G kunnen zelfs nog vier ploegen op de tweede plek eindigen: de verschillen tussen Lille OSC (acht punten), Red Bull Salzburg (zeven punten), Sevilla (zes punten) en VfL Wolfsburg (vijf punten) zijn miniem.

Ploegen verzekerd van groepswinst:

Manchester City

Liverpool

Ajax

Bayern München

Manchester United

Ploegen verzekerd van plek twee:

Paris Saint-Germain

Sporting Portugal (kan Ajax niet loten)

Ploegen die momenteel op plek twee staan:

FC Porto (kan overgenomen worden door AC Milan/Atlético Madrid)

Internazionale (vecht nog met Real Madrid om plek één)

Barcelona (kan overgenomen worden door Benfica)

Villarreal (kan overgenomen worden door Atalanta)

Red Bull Salzburg (kan overgenomen worden door Lille/Sevilla/Wolfsburg)

Juventus (vecht nog met Chelsea om plek één)