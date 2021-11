Borussia Dortmund gaat af in Lissabon en ligt uit de Champions League

Woensdag, 24 november 2021 om 22:54 • Jeroen van Poppel

Borussia Dortmund is woensdagavond uitgeschakeld in de Champions League. De ploeg van Marco Rose ging in de beslissende wedstrijd in Groep C onderuit bij Sporting Portugal: 3-1. Donyell Malen bracht in blessuretijd de spanning nog terug voor Dortmund, maar het mocht niet baten. Daardoor moet BVB na de winterstop verder in de Europa League, terwijl Sporting zich verzekert van de tweede plek. De Portugezen gaan samen met groepswinnaar Ajax verder in het miljardenbal, terwijl hekkensluiter Besiktas is uitgeschakeld.

Bij afwezigheid van Erling Braut Haaland kreeg Malen opnieuw een kans in de basis bij Dortmund, dat het eerste half uur domineerde, maar vrijwel niets creëerde. Sporting sloeg in de dertigste minuut als donderslag bij heldere hemel toe, want de Portugezen hadden tot dan toe niets laten zien. Nico Schulz stond niet goed opgesteld bij een lange bal van achteruit richting Pedro Gonçalves, maar de linksback van Dortmund dacht dat te herstellen door de bal terug te spelen naar zijn eigen doelman. Dat tikje was echter te kort, waardoor Gonçalves ertussen kon komen en kon scoren: 1-0.

Na het openingsdoelpunt werd Sporting plots dreigender. Een gevaarlijk schot van Pablo Sarabia werd nog geblokt door Axel Witsel, maar even later was het opnieuw raak voor os Leões. Manuel Akanji gleed de bal in het strafschopgebied weg bij Paulinho, waardoor die voor de voeten rolde van Gonçalves. De linkerspits aarzelde niet en knalde de bal van achttien meter heerlijk tegen de touwen: 2-0. Meteen daarna ontsnapte Malen aan de bewaking van Zouhair Feddal, waarna de spits ook doelman Antonio Adan omspeelde. Malen leek te gaan scoren, maar zag zijn schot op de doellijn geblokkeerd worden door Gonçalo Inácio.

Drie minuten na rust dacht Gonçalves te tekenen voor een hattrick, maar ditmaal stuitte de aanvaller van dichtbij op keeper Gregor Kobel. Gonçalves had de bal op een presenteerblaadje gelegd gekregen door een breedtebal van Sarabia. Dortmund zocht daarna de aanval, maar had grote moeite met het vinden van openingen. Iets meer dan een kwartier voor tijd moesten die Borussen met tien man verder, nadat Emre Can zich had laten provoceren door Pedro Porro. De invaller deelde een tik uit aan de middenvelder van Sporting en kreeg rood.

Negen minuten later maakte Sporting zijn derde van de avond. Paulinho ging onderuit in het strafschopgebied na een sliding van Dan-Axel Zagadou. Scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande besloot na het bekijken van de beelden om daarvoor een penalty toe te kennen. Kobel redde de inzet van Gonçalves, maar kon niet voorkomen dat Porro de rebound inkopte: 3-0. Dortmund deed in de derde minuut van de blessuretijd wat terug via Malen, die binnen tikte na doorkoppen van Marco Reus: 3-1. Kansen op meer volgden niet voor de Duitsers.