Van der Vaart: ‘Ik kan nu niet meer zeggen dat hij niet CL-waardig is’

Woensdag, 24 november 2021 om 21:51 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:51

Rafael van der Vaart is van mening dat Sébastien Haller in de dominante speelwijze van Ajax een ‘heerlijke’ spits is voor de ploeg. De Ivoriaan begon woensdagavond in het Champions League-duel met Besiktas (1-2 winst) op de bank, maar maakte na rust als invaller het verschil met twee treffers. Haller brak door zijn goals tegen Besiktas het record van meest scorende speler in zijn eerste vijf Champions League-duels.

Van der Vaart kwam na afloop terug op eerdere uitspraken over Haller. “Ik ben ook kritisch op hem geweest, maar als jij Sporting-uit begint met vier goals, dan begin je wel lekker natuurlijk”, geeft de analist aan bij Ziggo Sport. “Dan prikt hij er elke wedstrijd nog eentje bij... Het is een grote gozer en als Ajax zó dominant is, dan is het een heerlijke spits om erbij te hebben. Ik kan nu niet meer zeggen dat hij niet Champions League-waardig is, al denk ik niet dat hij dit volgend seizoen wéér kan in de Champions League. Ik denk dat je hier gewoon even van moet genieten. Ik denk ook niet dat hij voor veel geld verkocht zal worden. Hij moet lekker bij Ajax blijven en daar zijn we ook allemaal blij mee, maar dit gaat hij niet meer doen.”

9 goals! ?? De man weet van geen ophouden en staat inmiddels op gelijke hoogte met superspits Lewandowski ?? Ongekende cijfers??#ZiggoSport #UCL #besaja pic.twitter.com/AgehH2Y0Yc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 24, 2021

Ook in de studio van RTL 7 hebben de analisten na afloop lovende woorden over voor Haller. “Hij valt in de tweede helft in en maakt het verschil met zijn goals”, zegt Theo Janssen. “Hij miste dan nog een kans en had een keer pech met een afgekeurde goal, maar hij maakte duidelijk het verschil.” De spits verving na rust in de punt van de aanval Dusan Tadic, die naar de linkerkant verhuisde. “Het voelde weer vertrouwd”, geeft Wesley Sneijder aan. “Je zag ook gelijk dat Berghuis weer in zijn rol terechtkwam. Hij weet dat de bal aan de linkerkant wordt vastgehouden, dus dat hij altijd in die ruimte eronder kan komen. Dat waren weer de vertrouwde dingen. Wat Theo zegt, Haller maakt het verschil. Hij staat twee keer op de goede plek, hij scoort er twee. Het is een fenomeen.”

Janssen plaatst toch nog een kanttekening bij de goals van Haller in het Vodafone Park. “Het zit hem niet tegen, alles valt voor zijn voeten en hij schiet ze binnen.” Haller heeft met zijn goals tegen Besiktas het record van meest scorende speler in zijn eerste vijf Champions League-duels te pakken. “Vorig jaar hadden we met z’n allen zoiets van: ‘Haller is niet goed genoeg’, maar hij laat het nu toch zien”, geeft Janssen aan. Haller zelf is blij dat hij de wedstrijd met zijn doelpunten kon kantelen. Hij noemt zijn eigen statistieken in de Champions League 'leuk'. '”Als ik verrast zou zijn, dan zou het net zo zijn of ik twijfel aan mezelf”, antwoordt Haller op de vraag of hij verbaasd is over zijn eigen prestaties.

“Ik wist dat ik vandaag op de bank zou beginnen. Ik weet uit ervaring dat je juist dan klaar moet zijn, omdat je in de tweede helft kansen kunt krijgen”, vervolgt Haller. “Ik probeerde gefocust te blijven en belangrijk te zijn voor de ploeg. De bank kan het verschil maken en dat is vandaag gebeurd.” Met zijn twee doelpunten kan Haller geweldige statistieken in de Champions League overleggen. “Ik heb me bij de topscorers gevoegd, dus dat is leuk.” Net als Robert Lewandowski, staat de Ivoriaan dit seizoen op negen goals in het miljardenbal. “Dat is een groot probleem, want hij wil maar niet stoppen met scoren, haha.”