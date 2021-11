Recordbreker Haller evenaart Litmanen en heeft Lerby in het vizier

Woensdag, 24 november 2021 om 21:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:36

Ajax heeft zich woensdagavond verzekerd van de groepswinst in de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag boog op bezoek bij Besiktas een 1-0 achterstand om door twee treffers van Sébastien Haller: 1-2. De aanvaller voorkwam daarmee dat Noussair Mazraoui, die in de eerste helft een strafschop veroorzaakte, de schlemiel werd. Dat Ajax een memorabele avond beleefde blijkt eens te meer uit de statistieken van statistiekenbureau Opta.

Haller, die tegen Besiktas op de bank begon en halverwege het duel binnen de lijnen werd gebracht voor de teleurstellende Mohamed Daramy, mag zich na woensdag samen met Robert Lewandowski topscorer van dit Champions League-seizoen noemen met negen treffers. Nooit eerder slaagde een speler in de Champions League erin om negen keer te scoren in zijn eerste vijf wedstrijden. Bovendien wisten slechts drie spelers wisten in het verleden te scoren in hun eerste vijf duels in het miljardenbal: Alessandro Del Piero (1995), Diego Costa (2014) en Erling Braut Haaland (2019).

Who else? ? Haller is in de tweede helft gebracht voor Daramy en schiet meteen maar even de gelijkmaker binnen ? De spits staat op 8(!) Champions League-goals dit seizoen ??#ZiggoSport #UCL #besaja pic.twitter.com/kC5bnhlGAz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 24, 2021

Ook in de geschiedenisboeken van Ajax heeft Haller vanaf nu een speciaal plekje. Nooit eerder scoorde een speler namelijk vaker dan negen keer in het hoogste Europese clubtoernooi. Alleen Jari Litmanen kwam in het seizoen 1995/96 tot hetzelfde aantal. De kans is zeer aannemelijk dat Haller dat record uit de boeken schiet, daar Ajax nog een groepsduel tegoed heeft en verzekerd is van deelname aan de volgende ronde. Als hij over alle Europese competities de boeken in wil gaan als topscorer in een enkel seizoen, zal hij Sören Lerby voorbij moeten. De Deen kwam in het seizoen 1979/80 tot tien treffers in acht duels in de Europa Cup.

9 goals! ?? De man weet van geen ophouden en staat inmiddels op gelijke hoogte met superspits Lewandowski ?? Ongekende cijfers??#ZiggoSport #UCL #besaja pic.twitter.com/AgehH2Y0Yc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 24, 2021

Dat Ajax een historische prestatie heeft neergezet, blijkt wel uit het feit dat het slechts één keer eerder voorkwam dat een Nederlandse ploeg de eerste vijf Europese wedstrijden wist te winnen: Feyenoord in het seizoen 1971/72. De Amsterdammers hebben nu alle zes de Europese wedstrijden tegen Besiktas gewonnen en gaan over twee weken, in de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal, op voor een foutloze groepsfase. In de geschiedenis van de Champions League lukte dat slechts zes clubs: AC Milan (1992/93), Paris Saint-Germain (1994/95), Spartak Moskou (1995/96), Barcelona (2002/03), Real Madrid (2011/12 en 2014/15) en Bayern München (2019/20).