Sneijder en Janssen zijn bezorgd om ‘the most invisible man’ bij Ajax

Woensdag, 24 november 2021 om 21:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:22

Davy Klaassen heeft de analisten van RTL 7 niet kunnen imponeren in de wedstrijd tussen Besiktas en Ajax (1-2). De middenvelder had 44 balcontacten, het laagste aantal van de veldspelers bij Ajax die negentig minuten meededen. Na afloop concluderen Theo Janssen en Wesley Sneijder dan ook dat Klaassen 'onzichtbaar' was. Sneijder maakt zich zorgen om de ontwikkeling en het mentale welzijn van Klaassen.

In de studio wordt na afloop gesproken over de gewijzigde opstelling van Ajax. Behalve Klaassen hadden ook André Onana, Perr Schuurs, Nicolás Tagliafico, David Neres en Mohamed Daramy een basisplek, wat zondag niet het geval was tegen RKC Waalwijk (0-5 zege). Over het geheel maakten de wisselspelers weinig indruk op Janssen. "Ik denk dat Erik ten Hag weer een bevestiging heeft gekregen dat hij de juiste keuzes maakt. Vandaag hebben andere jongens de kans gekregen, maar die hebben ze niet gegrepen."

Sneijder bespreekt het onopvallende optreden van Davy Klaassen. "Maak me zorgen om hem, ik heb het gevoel dat hij onzeker is"#UCL #BESAJA pic.twitter.com/pFSwaaRjsi — VTBL ? (@vtbl) November 24, 2021

"Klaassen was, en jij (presentator Humberto Tan, red.) maakte daar zojuist een grapje over, the most invisible man on the pitch. Dat was echt zo. Hij kwam niet in het spel voor. Hij liep er maar een beetje", vindt de voormalig middenvelder. Sneijder haakt erop in: "Ik maak me best wel een beetje zorgen om Klaassen. Hij was in de beginperiode van dit seizoen toch wel belangrijk voor Ajax, maar nu is hij al weken totaal uit vorm. Als je zou zeggen dat hij vanavond niet heeft meegedaan, geloof je het ook. Hij was totaal nergens bij betrokken."

"Hij kan misschien wat moeilijker omgaan met het feit dat hij na zijn blessure van basisspeler naar wisselspeler is gegaan. Dat is in zijn kop gaan zitten", denkt Sneijder. "Berghuis is erin gekomen op zijn positie en doet het goed", vult Janssen aan. "Klaassen heeft één kracht: op het juiste moment vertrekken. Maar zodra hij de ruimtes moet belopen, heeft hij heel veel moeite. Hij is niet heel snel. En hij wordt ook ouder, dus hij zal misschien ook wat langzamer worden. Dan wordt het nog moeilijker te belopen."

Sneijder heeft het gevoel dat Klaassen 'misschien wel een stukje onzeker' is geworden. "Onzeker", herhaalt hij. "Er was vandaag ook geen wisselwerking tussen Berghuis en Klaassen. Dat komt ook omdat de voorhoede en de achterhoede veel te ver van elkaar vandaan stonden. Het was niet compact genoeg. Daarom waren ze met z’n tweeën aan het zwemmen. Maar voetballend hebben ze het allebei niet gebracht." Het is volgens Sneijder wel van groot belang dat de wisselspelers in vorm raken. "Het toernooi gaat straks pas beginnen. Spelers die op de bank zitten, moeten ook in een bepaalde vorm gaan komen. Je kunt het niet met elf man doen."